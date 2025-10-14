Um homem de 33 anos foi preso por matar um adolescente de 17 anos por engano em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu nesta segunda-feira (13/10) o mandado de prisão definitiva contra o condenado, que recebeu pena de 13 anos de reclusão em regime fechado.
O crime ocorreu em 10 de setembro de 2017, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade. Segundo o delegado Fernando Damasceno, a mãe da vítima encontrou o filho agonizando dentro de casa, após ter sido atingido por seis golpes de arma branca no abdômen.
“As investigações apontaram que o autor havia sido agredido pouco antes e confundiu o adolescente com seu suposto agressor, desferindo os golpes fatais. Ele foi preso preventivamente logo após ser identificado”, explicou o delegado.
A prisão definitiva aconteceu na residência de familiares do condenado, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. O homem foi conduzido à DEHS, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.
Leia mais: