Prisão

Polícia Civil cumpre prisão definitiva de condenado por homicídio ocorrido em 2017.

Um homem de 33 anos foi preso por matar um adolescente de 17 anos por engano em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu nesta segunda-feira (13/10) o mandado de prisão definitiva contra o condenado, que recebeu pena de 13 anos de reclusão em regime fechado.

O crime ocorreu em 10 de setembro de 2017, na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade. Segundo o delegado Fernando Damasceno, a mãe da vítima encontrou o filho agonizando dentro de casa, após ter sido atingido por seis golpes de arma branca no abdômen.

“As investigações apontaram que o autor havia sido agredido pouco antes e confundiu o adolescente com seu suposto agressor, desferindo os golpes fatais. Ele foi preso preventivamente logo após ser identificado”, explicou o delegado.

A prisão definitiva aconteceu na residência de familiares do condenado, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. O homem foi conduzido à DEHS, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

