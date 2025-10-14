Flagrante

Casal ainda não identificado é investigado por dois assaltos a ônibus na avenida Margarita, zona norte de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas está a procura de um homem e uma mulher suspeitos de praticarem roubo em um ônibus da linha 560, em Manaus. O crime aconteceu no dia 29 de setembro, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas do Polo Industrial de Manaus (Nurrc), o assalto foi registrado pelas câmeras de segurança do veículo. O casal levou pertences dos passageiros e a renda do ônibus.

O delegado informou ainda que o mesmo homem já havia assaltado a mesma linha dois dias antes, em 27 de setembro, também na avenida Margarita, por volta das 19h. “Ele subtraiu pertences dos passageiros e a renda do coletivo”, destacou Araújo.

Denúncia

Informações podem ser repassadas pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543 (Nurrc), 197 e (92) 3667-7575 (Polícia Civil), ou ainda pelo 181, da SSP-AM. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

VÍDEO: Casal é procurado por roubo a ônibus da linha 560 em Manaus pic.twitter.com/o0oOUUDXzp — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 14, 2025

(*) Com informações da assessoria

