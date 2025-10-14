Insegurança

Funcionários e clientes foram obrigados a deitar no chão enquanto criminosos roubavam celulares e dinheiro.

Publicado em 14 de outubro de 2025

Por EM TEMPO

Assaltantes invadiram uma cafeteria no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (13). Câmeras de segurança do local registraram toda a ação.

As imagens mostram o momento em que um dos criminosos, disfarçado de cliente, anuncia o assalto e rende uma funcionária.

Em seguida, os assaltantes obrigam os clientes a deitar no chão e exigem que entreguem os celulares.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

A Polícia Militar do Amazonas orienta que qualquer informação sobre crimes seja repassada imediatamente pelo disque-denúncia 190.

A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

