Assaltantes invadiram uma cafeteria no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta segunda-feira (13). Câmeras de segurança do local registraram toda a ação.
As imagens mostram o momento em que um dos criminosos, disfarçado de cliente, anuncia o assalto e rende uma funcionária.
Em seguida, os assaltantes obrigam os clientes a deitar no chão e exigem que entreguem os celulares.
Após o crime, os dois suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.
A Polícia Militar do Amazonas orienta que qualquer informação sobre crimes seja repassada imediatamente pelo disque-denúncia 190.
A identidade do denunciante é mantida em sigilo.
Leia mais
VÍDEO: Casal é procurado por assaltar a mesma linha de ônibus duas vezes em Manaus