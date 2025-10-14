Susto

Morador estava dentro da residência no momento do acidente

Um micro-ônibus que transportava trabalhadores para o Distrito Industrial colidiu e invadiu uma residência na manhã desta terça-feira (14), no bairro Alvorada 2, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, um morador da residência dormia quando o micro-ônibus colidiu com outro veículo e invadiu a casa durante o acidente.

“Eu tava dormindo, eu acordei assustado com o barulho, eu corri pra cá, quando eu corri, tinha um rapaz ali dentro. […] Vinha um ônibus descendo em alta velocidade, quando eles se chocaram aqui no canto. Aí um ônibus entrou dentro de casa e outro ficou bem ali”, disse o morador.

Ainda segundo o morador, os passageiros do micro-ônibus sofreram apenas ferimentos leves, assim como o motorista, que apresentou escoriações pelo corpo.

A equipe de perícia foi acionada e irá investigar as circunstâncias do acidente.

