As vítimas são naturais dos estados de São Paulo e Amazonas, e uma delas é de nacionalidade alemã.

Um guia turístico de 52 anos foi preso nesta terça-feira (14) em Manaus, suspeito de importunar sexualmente três mulheres, de 26, 35 e 42 anos, e uma criança estrangeira de 12 anos. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo o delegado Marcelo Martins, o homem aproveitava-se da vulnerabilidade de turistas que viajavam sozinhas para cometer os abusos. “Ele tocava e apalpava as partes íntimas das vítimas durante os passeios. Constatamos também que uma das mulheres era colega de trabalho do suspeito”, informou o delegado.

As investigações começaram após a mulher alemã procurar a delegacia e registrar boletim de ocorrência. A partir disso, a polícia descobriu que ele já havia praticado os mesmos atos libidinosos contra uma criança estrangeira, que estava de férias em Manaus com a mãe.

“Com base nas informações, identificamos que o autor havia praticado os mesmos atos contra uma criança estrangeira que estava a passeio com a mãe”, acrescentou Martins.

A Justiça expediu mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na residência do suspeito, localizada na comunidade Monte Sinai, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

O homem foi indiciado por importunação sexual e será submetido à audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

