Um professor de matemática, de 34 anos, foi preso por estupro de vulnerável e importunação sexual contra três adolescentes, de 13 e 14 anos. As vítimas eram alunas do autor em uma escola pública, segundo a Polícia Civil.

Conforme a delegada Kássia Evangelista, o caso chegou ao conhecimento da da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) há 20 dias, quando as adolescentes e as suas mães denunciaram que o professor estava praticando os crimes contra elas dentro da instituição de ensino.

Segundo a delegada, em depoimento especial, as vitimas da importunação sexual são as de 14 anos e elas contaram que o homem as abordava no interior da escola e costumava passar a mão no corpo delas e tentava agarra-las a força.

Ainda de acordo com a delegada, já a vitima do estupro de vulnerável é a de 13 anos e ela relatou que o professor a agarrou a força e a beijou na boca dentro de uma das salas da escola, além de ter passado a mão nas partes íntimas dela.

Diante dos fatos, foi representado pelo mandado de prisão preventiva em nome do autor e ele foi preso no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

O homem responderá por estupro de vulnerável e importunação sexual e ficará à disposição da Justiça.

