Falecimento

Morte foi confirmada pela irmã do ator, Priscilla Selau, atleta do time feminino do Cruzeiro

O ator Felipe Selau, de 31 anos, conhecido por sua participação na temporada de Malhação em 2014 e na seletiva do MasterChef Brasil 6 em 2019, foi encontrado morto em seu apartamento, na terça-feira (14). Atualmente, ele atuava como produtor executivo da Chilli Beans e usava o nome artístico Felipe Céu.

A morte foi confirmada pela irmã do ator, Priscilla Selau, atleta do time feminino do Cruzeiro. Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada. Segundo Priscilla, ele foi encontrado caído na porta do apartamento, e a perícia realizada no local encontrou antidepressivos.

Em relato emocionado gravado em um aeroporto, Priscilla explicou que havia tentado contato com o irmão após receber aviso do chefe de Felipe de que ele não era localizado há mais de um dia. Um amigo entrou no apartamento, encontrando-o inicialmente sedado, mas vivo, situação que se repetiu nos dias seguintes.

Segundo a irmã, Felipe apresentou comportamentos estranhos nas últimas semanas, interrompendo a comunicação com familiares. No sábado (11), ele havia falado com a mãe e estava bem, mas no domingo (12) não respondeu mais às mensagens. Na segunda-feira (13), a recepcionista do prédio informou que alguém respondeu à porta, dando a impressão de que ele estava bem.

Na manhã de terça-feira (14), após nova tentativa de contato sem sucesso, um chaveiro foi chamado e encontrou Felipe caído na porta. Bombeiros e policiais foram acionados, mas ele já estava sem vida.

“Fizeram a perícia, encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive antidepressivo, mas não sabemos o que realmente aconteceu”, disse Priscilla, reforçando a incerteza sobre a causa do falecimento.

(*) Com informações da CNN Brasil

