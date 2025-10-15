Investigação

Ação foi gravada por uma câmera de segurança

Um homem de 37 anos foi preso, em Santa Catarina, após tentar estuprar uma adolescente de 12 anos em um beco na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, no último dia 22. O crime aconteceu no momento em que a vítima deixava a irmã mais nova na escola e a ação foi gravada por uma câmera de segurança.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o suspeito não era morador da área, mas costumava frequentar a localidade.

“Pelo depoimento da adolescente de 12 anos, ela fala que há algum tempo ele ficava olhando para ela, era como se ele ficasse analisando aquela situação e esperou o melhor momento, só que a irmã dela foi muito inteligente, correu, pediu ajuda, quando ele percebeu que vinha ajuda, ele correu, ele corre na moto”, explicou a delegada Maiara Magna.

Fuga e ajuda do pai

Após a divulgação do vídeo da tentativa de abuso nas redes sociais, o suspeito passou a se esconder para fugir da prisão pela polícia do Amazonas.

“Quando nós descobrimos quem era, depois de um belíssimo trabalho de inteligência da nossa equipe de investigação, nós conseguimos representar pela prisão preventiva e também pelas buscas e apreensões de onde ele poderia estar. Ontem descobrimos que ele não estaria mais em Manaus e ele teria ido para outro estado, para o Estado de Santa Catarina, inclusive ele já estaria trabalhando lá”.

A fuga só foi possível com a ajuda do pai do suspeito, que passou a recebê-lo após ameaças sofridas em decorrência do ocorrido.

“Depois que as imagens foram divulgadas, ele não foi mais ao emprego no outro dia, e depois ele começou a ter ameaças no bairro de que poderia acontecer alguma coisa com ele, o pai conseguiu pagar pra ele e ele foi embora para Santa Catarina e lá ele conseguiu um emprego e já estava trabalhando”, destacou Maiara.

Ainda segundo a polícia, já havia um boletim de ocorrência contra o suspeito por ameaça à sua ex-companheira. O suspeito irá responder por estupro de vulnerável e segue à disposição da Justiça.

