Entre janeiro e outubro deste ano, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI) registrou 1.468 Boletins de Ocorrência (BOs) relacionados a crimes praticados contra pessoas idosas no estado.
Ameaça e injúria estão entre os crimes mais comuns
Os principais registros envolvem:
- Ameaça – 440 casos
- Injúria – 399
- Discriminação – 227
- Violência psicológica – 160
- Omissão de assistência – 124
- Apropriação de bens do idoso – 118
Conflitos familiares estão na origem da maioria dos casos
De acordo com a delegada Larissa Barreto, responsável pela DECCI, a maioria dos casos decorre de conflitos familiares. Filhos ou responsáveis deixam de prestar assistência ao idoso, o que configura crime.
“Quando uma família formaliza uma denúncia informando que um dos membros deixou de prestar assistência a um idoso, nossa equipe realiza uma avaliação e encaminha o caso à Defensoria do Idoso, que conduz os procedimentos para definir as responsabilidades de cada filho. Em caso de descumprimento, pode haver aplicação de multa”, explicou a delegada.
Ela acrescenta que muitos atendimentos não viram boletins formais, mas seguem sendo acompanhados:
“Todos os dias realizamos diversos atendimentos e encaminhamentos para acordos de assistência. Nem todos resultam em registro formal, mas são igualmente acompanhados”, ressaltou.
Polícia reforça canais de denúncia
A Polícia Civil alerta que a violência contra a pessoa idosa é crime. Qualquer cidadão pode denunciar em qualquer unidade policial ou diretamente na sede da DECCI, localizada na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.
As denúncias também podem ser feitas pelos seguintes canais:
- Disque-denúncia da PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575
- Disque-denúncia da SSP-AM: 181
