crimes contra idosos no Amazonas

Casos mais comuns são ameaça, injúria, violência psicológica e apropriação de bens, segundo Polícia Civil.

Entre janeiro e outubro deste ano, a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa Idosa (DECCI) registrou 1.468 Boletins de Ocorrência (BOs) relacionados a crimes praticados contra pessoas idosas no estado.

Ameaça e injúria estão entre os crimes mais comuns

Os principais registros envolvem:

Ameaça – 440 casos

– 440 casos Injúria – 399

– 399 Discriminação – 227

– 227 Violência psicológica – 160

– 160 Omissão de assistência – 124

– 124 Apropriação de bens do idoso – 118

Conflitos familiares estão na origem da maioria dos casos

De acordo com a delegada Larissa Barreto, responsável pela DECCI, a maioria dos casos decorre de conflitos familiares. Filhos ou responsáveis deixam de prestar assistência ao idoso, o que configura crime.

“Quando uma família formaliza uma denúncia informando que um dos membros deixou de prestar assistência a um idoso, nossa equipe realiza uma avaliação e encaminha o caso à Defensoria do Idoso, que conduz os procedimentos para definir as responsabilidades de cada filho. Em caso de descumprimento, pode haver aplicação de multa”, explicou a delegada.

Ela acrescenta que muitos atendimentos não viram boletins formais, mas seguem sendo acompanhados:

“Todos os dias realizamos diversos atendimentos e encaminhamentos para acordos de assistência. Nem todos resultam em registro formal, mas são igualmente acompanhados”, ressaltou.

Polícia reforça canais de denúncia

A Polícia Civil alerta que a violência contra a pessoa idosa é crime. Qualquer cidadão pode denunciar em qualquer unidade policial ou diretamente na sede da DECCI, localizada na rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

As denúncias também podem ser feitas pelos seguintes canais:

Disque-denúncia da PC-AM: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 Disque-denúncia da SSP-AM: 181

Leia mais

Preso segundo suspeito de ajudar “Branco” em fugas e crimes no AM