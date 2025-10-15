Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por receptação dolosa de um álbum de figurinhas de colecionador avaliado em cerca de R$ 14 mil. A prisão ocorreu na terça-feira (14) no bairro São José, zona leste de Manaus.
Álbum foi furtado após evento de colecionadores
A vítima havia participado de um evento de colecionadores e, ao sair para jantar no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade, teve o carro arrombado. Entre os objetos furtados estavam dois álbuns de figurinhas raras.
“Após diligências de monitoramento em plataformas digitais, um dos álbuns foi localizado sendo oferecido à venda em um marketplace, ocasião em que identificamos e localizamos o homem, que foi surpreendido e preso em flagrante no bairro São José, zona leste”, explicou a delegada Déborah Barreiros.
Receptador confessou que sabia da origem criminosa do item
O homem confessou ter recebido o álbum de outro indivíduo, sabendo que o item era fruto de crime. A Polícia Civil apreendeu o material e o restituiu à vítima.
“Os objetos possuem alto valor sentimental e econômico, e a ação conjunta entre o 16º e o 22º DIP permitiu não apenas a prisão do receptador, mas também a devolução de um bem de grande relevância ao seu legítimo proprietário”, destacou a delegada.
Polícia continuará as investigações
As investigações continuam para identificar o autor do furto e outros possíveis envolvidos na cadeia de receptação.
“As investigações continuarão para identificar o autor do furto e demais envolvidos”, finalizou a delegada Déborah Barreiros.
O homem preso responderá por receptação dolosa e permanecerá à disposição da Justiça.
