Colecionador teve o item furtado em fevereiro; receptador foi localizado após anúncio em marketplace.

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por receptação dolosa de um álbum de figurinhas de colecionador avaliado em cerca de R$ 14 mil. A prisão ocorreu na terça-feira (14) no bairro São José, zona leste de Manaus.

Álbum foi furtado após evento de colecionadores

A vítima havia participado de um evento de colecionadores e, ao sair para jantar no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da cidade, teve o carro arrombado. Entre os objetos furtados estavam dois álbuns de figurinhas raras.

“Após diligências de monitoramento em plataformas digitais, um dos álbuns foi localizado sendo oferecido à venda em um marketplace, ocasião em que identificamos e localizamos o homem, que foi surpreendido e preso em flagrante no bairro São José, zona leste”, explicou a delegada Déborah Barreiros.

Receptador confessou que sabia da origem criminosa do item

O homem confessou ter recebido o álbum de outro indivíduo, sabendo que o item era fruto de crime. A Polícia Civil apreendeu o material e o restituiu à vítima.

“Os objetos possuem alto valor sentimental e econômico, e a ação conjunta entre o 16º e o 22º DIP permitiu não apenas a prisão do receptador, mas também a devolução de um bem de grande relevância ao seu legítimo proprietário”, destacou a delegada.

Polícia continuará as investigações

As investigações continuam para identificar o autor do furto e outros possíveis envolvidos na cadeia de receptação.

O homem preso responderá por receptação dolosa e permanecerá à disposição da Justiça.

