Tentativa de feminicídio

O suspeito desferiu socos, golpes com uma tábua de madeira e um golpe conhecido como “mata-leão”

Um homem de 46 anos foi preso, nesta sexta-feira (17), suspeito de estuprar e tentar matar a ex-companheira com um golpe “mata-leão”, em Manaus. A prisão foi realizada na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital.

Segundo a delegada Priscilla Orberg, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, a vítima compareceu à delegacia no dia 26 de setembro para denunciar o ex-companheiro, com quem manteve um relacionamento de dois anos. Ela relatou que, na noite do dia 25 de setembro, foi à casa do homem para conversar sobre o relacionamento. No local, ele alternou momentos de tranquilidade com atitudes agressivas, iniciando as agressões.

A mulher contou que foi atacada com socos, golpes com uma tábua de madeira e um golpe “mata-leão”, além de ser ameaçada com uma faca na região do abdômen. Em seguida, o homem a levou para o quarto e a obrigou a manter relação sexual, caracterizando o crime de estupro. Na manhã seguinte, a vítima foi expulsa da residência e conseguiu pedir ajuda.

Os exames periciais comprovaram o abuso. Diante da gravidade dos fatos, a polícia representou à Justiça pelos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, que foram deferidos na quinta-feira (16/10). As ordens judiciais foram cumpridas no beco São José, em Adrianópolis.

O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e estupro no âmbito da violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

