O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luiz Alberto Gurgel de Faria, protagonizou um marco histórico para a segurança jurídica, a competitividade empresarial e o desenvolvimento regional da Amazônia. Em julho deste ano, ele foi o relator do Tema 1239, que julgou a incidência de contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as receitas de prestação de serviços e de venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus (ZFM). Uma luta de anos que beneficiou o estado a partir do parecer favorável do ministro.

Em reconhecimento a uma ação que vai contribuir, e muito, com setores como indústria e comércio – principais vetores da economia amazonense -, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) concedeu o Título de Cidadão do Amazonas ao ministro.

A autoria foi do deputado Adjuto Afonso (União Brasil), e subscrita pelo deputado Roberto Cidade (União Brasil), presidente da Casa Legislativa. A entrega da honraria foi realizada nesta sexta-feira, 17/10, ocasião em que o ministro cumpre agenda em Manaus.

O deputado Adjuto Afonso, em seu pronunciamento, explicou que a decisão do ministro pode parecer que se trata apenas de uma questão tributária, mas para os amazonenses, a ação representa dignidade econômica, segurança jurídica, competitividade empresarial e, sobretudo, respeito ao modelo constitucional que sustenta a Zona Franca de Manaus.

“Durante décadas, nossa economia conviveu com incertezas, com a insegurança de quem investe sem saber como será tratado pelo próprio estado. Empresas locais travaram batalhas judiciais longas e onerosas, enquanto víamos se esvair oportunidades de geração de emprego e renda. Foi neste cenário que surgiu a atuação firme, técnica e corajosa do ministro Gurgel de Faria. Que esta honraria não seja apenas um reconhecimento formal, mas um laço permanente entre Vossa Excelência e o nosso estado. A Amazônia precisa de aliados, de juristas comprometidos com o desenvolvimento sustentável, com a justiça fiscal e com a valorização daquilo que é genuinamente brasileiro”, disse Adjuto Afonso.

O presidente da Casa Legislativa, deputado Roberto Cidade, reforçou o discurso de seu colega parlamentar e reiterou a importância da decisão do ministro para o Amazonas.

“Eu não poderia deixar de estar aqui nesta homenagem para agradecer ao ministro pelo apoio ao nosso estado e que agora, como cidadão amazonense, certamente teremos ainda mais apoio, seja ele jurídico, para que o nosso modelo econômico permaneça de pé. O Amazonas mesmo sendo um estado rico, ainda é esquecido, e ver uma pessoa da sua envergadura olhar para o povo amazonense dando a devida importância para o Brasil, mostra que o senhor é digno desse reconhecimento”, destacou Roberto Cidade.

Em seu discurso, o homenageado demonstrou o seu respeito pelo estado do Amazonas e pelo modelo econômico Zona Franca de Manaus, reafirmando o motivo de sua decisão enquanto relator do Tema 1239, no âmbito do STJ, que beneficiou o estado.

“Foi em Pernambuco que construí a minha carreira como desembargador e onde realizei meu doutorado sobre redução das desigualdades regionais por meio do sistema tributário. Defendi, e ainda defendo, que a tributação deve reconhecer as diferenças entre norte, nordeste, sul sudeste e centro-oeste. Não para separá-las, mas para equilibrá-las. Para mim esse tema nunca foi apenas acadêmico, é uma batalha que travo constantemente para que esquecidos sejam vistos e respeitados”, destacou o ministro Gurgel de Faria.

