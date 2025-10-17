Fiscalização

CIF, coordenada pela SSP-AM, vistoria estabelecimentos e autua irregularidades em balanças e AVCB.

Cinco estabelecimentos do ramo de sucatas foram fiscalizados nesta sexta-feira (17/10), durante a operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ação ocorreu nos bairros Compensa e São Raimundo, zona oeste de Manaus, com objetivo de combater o comércio irregular de fios de cobre e metais.

Segundo o delegado Marcos Arruda, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a operação busca verificar a regularidade das sucatarias e assegurar que cumpram as normas legais e técnicas que regulamentam a atividade.

Durante a fiscalização, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) notificou três estabelecimentos pela ausência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) interditou três balanças irregulares, que não atendiam às normas técnicas ou legais exigidas.

O diretor técnico do Ipem-AM, Itamar Souto, explicou: “Alguns estabelecimentos realizavam pesagens de forma irregular, sem o devido ensaio e certificação”.

A operação contou com efetivo integrado de diversos órgãos, incluindo Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM), CBMAM, Ipem-AM, Semseg, Implurb, IMMU e Amazonas Energia, reforçando a fiscalização e segurança nos bairros fiscalizados.

