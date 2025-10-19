Museo

Assaltantes roubam joias do Louvre e fogem em scooters. Polícia investiga crime planejado com possível participação interna.

Quatro homens mascarados invadiram o Museu do Louvre, em Paris, e roubaram oito joias de alto valor histórico e cultural. O crime ocorreu recentemente e levou autoridades francesas a classificarem o caso como um golpe ao patrimônio nacional.

Coroa da imperatriz Eugênia foi deixada para trás

O Ministério da Cultura da França confirmou que as joias levadas pertenciam ao acervo ligado à imperatriz Eugênia de Montijo (1853–1870), esposa de Napoleão III. As peças incluíam a tiara da imperatriz e dois colares.

Durante a fuga, os criminosos deixaram para trás uma coroa da imperatriz. O objeto foi recolhido e passa por avaliação para verificar possíveis danos.

“Duas vitrines de alta segurança foram alvo do assalto”, informou o ministério em nota oficial.

Assaltantes fugiram em scooters após ação coordenada

Segundo a procuradora de Paris, Laure Beccuau, os assaltantes usaram “scooters de alta potência” para deixar o local. As autoridades acreditam que o crime foi meticulosamente planejado, o que indica possível apoio de patrocinadores ou até mesmo agentes internos do museu.

“Tudo isto demonstra preparação”, afirmou Beccuau em entrevista à emissora BFMTV.

Ela destacou que, embora não se descarte interferência estrangeira, essa “não é a hipótese preferida” no momento.

Peças podem ter sido encomendadas por colecionador

As investigações consideram duas hipóteses principais: o roubo pode ter sido encomendado por um colecionador privado, ou as joias podem ter sido levadas para serem desmontadas e vendidas em partes — especialmente suas pedras preciosas.

O Ministério da Cultura classificou o roubo como “um golpe no patrimônio francês” e reforçou que os itens roubados são parte fundamental da identidade cultural do país.

Louvre permanece parcialmente fechado

A polícia de Paris lançou uma operação de grande escala para localizar e prender os responsáveis. Até o momento, o museu permanece parcialmente fechado ao público enquanto passa por nova avaliação de segurança.

*Agência Brasil

