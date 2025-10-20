Violência

O motorista de aplicativo Kaison Oliveira foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (20), na Rua 49 A, no bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Ele apresentava múltiplos ferimentos causados por arma branca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) por volta de 1h31, para atender inicialmente uma denúncia de espancamento. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por moradores que havia um homem ferido, caído no chão, com marcas de facadas.

Moradores que encontraram o corpo relataram que a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. Eles suspeitam que o crime tenha ocorrido durante uma tentativa de assalto, embora a motivação ainda não tenha sido confirmada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atestou a morte do motorista. A área foi isolada para os procedimentos de perícia, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

