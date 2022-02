Rio Open 2022 retorna com edição histórica

O Rio de Janeiro volta a ser o ponto de encontro dos grandes nomes do tênis mundial a partir de sábado, dia 12, com o início da oitava edição do Rio Open.

Com dois tenistas entre os dez melhores do mundo e cinco nomes que estão entre os TOP 20, o maior torneio de tênis da América do Sul e único da ATP no Brasil vai receber os fãs do esporte no Jockey Club Brasileiro.

Além de grandes espetáculos nas quadras, a sustentabilidade também é uma característica marcante do Rio Open. Em parceria com a ENGIE, maior empresa privada de energia do Brasil, além da descarbonização do evento em si, a organização do Rio Open irá neutralizar também as emissões de CO2 derivadas do deslocamento do público.

Na última edição, em 2020, os parceiros já haviam descarbonizado o evento, de forma inédita no circuito ATP 500. O torneio vai receber os fãs do esporte em um espaço que une ainda boa gastronomia, produtos exclusivos e exposição de arte.

“É muito bom estar de volta. O retorno do Rio Open é um presente para o Rio de Janeiro. O sucesso da vacinação nos permitiu estar juntos novamente e celebrar o esporte, com toda segurança, é claro. Estávamos com saudades e vamos fazer um Rio Open que será o melhor de todos”, comemora Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.

Abrindo o torneio, nos dias 12 e 13, acontece a disputa do Qualifying, com entrada gratuita. Já na segunda-feira (14), tem início a chave principal, com a final acontecendo no domingo, dia 20. O torneio tem grandes nomes garantidos.

Foto: Gianluca Magger

O italiano Matteo Berrettini, número 7 do mundo, e o norueguês Casper Ruud, o 8º do ranking, são os dois top 10 que lideram a disputa da oitava edição do maior torneio de tênis da América do Sul. O argentino Juan Martin Del Potro também está na lista. Grandes nomes como Diego Schwartzman, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño Busta, Cristian Garin, Fabio Fognini e Benoit Paire também figuram entre os participantes do Rio Open.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro, e Felipe Meligeni estão confirmados na lista de simples e Marcelo Melo e Bruno Soares disputarão o torneio de duplas. Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

O tênis é a atração principal, e esta edição promete ser uma das mais fortes de sua história, mas também há muitas outras opções de entretenimento, numa estrutura comparável à de grandes eventos do circuito mundial.

A grandeza do evento

O Rio Open conta com uma área interativa de aproximadamente 10 mil m², o Leblon Boulevard, que oferece opções de stands, lojas, entretenimento e gastronomia, além das ativações dos patrocinadores para torcedores de todas as idades.

O Rio Open é exibido ao vivo para 170 países, levando imagens positivas do Rio de Janeiro para o mundo. Dos visitantes do evento, 30% são de fora da cidade. O torneio injeta mais de R$ 100 milhões na economia do estado, gerando renda e emprego e transformando a vida das pessoas. Essa transformação também está presente para as mais de 600 crianças dos projetos sociais apoiados pelo evento.

Esportivamente o torneio também é conhecido pelo seu alto nível. É o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil e integra o seleto grupo de 13 torneios denominados ATP 500, sendo um dos 22 mais importantes do calendário da ATP e único que ocorre no país. Isso o credencia como o maior evento esportivo anual do Rio de Janeiro e um dos únicos torneios ATP 500 de saibro no mundo.

