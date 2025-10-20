Esportes

Meia do Palmeiras é vaiado por rubro-negros, escorrega em cobrança de falta e tem atuação apagada na derrota para o Flamengo.

O meia Andreas Pereira voltou ao Maracanã neste domingo (20), agora com a camisa do Palmeiras, e teve atuação apagada na derrota por 3 a 2 para o Flamengo. Em campo por 77 minutos, o camisa 8 deixou o gramado sob intensas vaias da torcida rubro-negra.

Desde o aquecimento até a substituição por Raphael Veiga, Andreas foi alvo de protestos das arquibancadas. O público relembrou seu erro na final da Libertadores de 2021, quando atuava pelo Flamengo e foi desarmado por Deyverson no gol do título palmeirense.

Escorregão em cobrança e desempenho discreto

Durante o segundo tempo, Andreas escorregou ao cobrar uma falta próxima à área, levando o estádio à loucura. O lance remeteu diretamente à final de 2021, aumentando as provocações da torcida rubro-negra.

Em campo, o meia teve 53 ações com a bola, errou cinco dos 36 passes que tentou e não completou nenhum drible (em duas tentativas). Finalizou apenas uma vez ao gol, sem levar perigo ao goleiro Rossi. Apesar de quatro passes decisivos, não participou diretamente de nenhum dos gols do Palmeiras, marcados por Vitor Roque e Gustavo Gómez.

Andreas lamenta derrota, mas exalta espírito da equipe

Após a partida, Andreas usou as redes sociais para lamentar a derrota e valorizar o espírito coletivo da equipe alviverde, que lutou até os minutos finais.

“Grande espírito de grupo lutando até o final. Todos somos um. Juntos em busca dos nossos objetivos… Fé em Deus”, escreveu o jogador.

O resultado permitiu que o Flamengo igualasse a pontuação do Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro, aumentando a tensão na reta final da competição.

Sonho com a Seleção Brasileira segue vivo

Um dos objetivos de Andreas ao retornar ao Brasil era se destacar no futebol nacional e voltar ao radar da Seleção Brasileira. Antes mesmo de estrear pelo Palmeiras, o meia foi convocado por Carlo Ancelotti, mas ficou fora da última lista para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul.

O clássico contra o Flamengo, que atraiu os holofotes do futebol nacional, era uma boa oportunidade para se firmar no meio-campo comandado por Abel Ferreira. A atuação discreta, no entanto, pode ter sido um revés em sua disputa por uma vaga no Mundial.

Libertadores e Brasileirão serão vitrines decisivas

Com pouco mais de oito meses até a próxima Copa do Mundo, Andreas ainda tem oportunidades importantes para convencer Ancelotti. As semifinais da Conmebol Libertadores e as últimas rodadas do Brasileirão serão fundamentais para o camisa 8 demonstrar consistência e liderança em campo.

A luta pelo título com o Flamengo também dará a Andreas novos palcos de alta visibilidade — mas será preciso mais do que espírito de grupo para conquistar a confiança da comissão técnica da Seleção.

