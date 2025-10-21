Denúncia

Vítima vinha sofrendo com os abusos a cerca de cinco meses

Um homem de 29 anos foi preso, na segunda-feira (20), pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada, de 12 anos, no município de Humaitá, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Wagna Costa, o caso foi denunciado ao Conselho Tutelar do município e, de imediato, a equipe de investigação deu início às diligências para apurar o crime. Ao ser questionada, a mãe da adolescente contou que tinha conhecimento das práticas e disse apenas que “conversaria com seu companheiro sobre o assunto”.

“Em escuta qualificada, a adolescente contou que vem sendo vítima do padrasto há cerca de cinco meses e relatou que, em diversas ocasiões, acordou durante a noite com ele em seu quarto”, informou a delegada.

Histórico de abusos

Segundo a delegada, a adolescente mencionou, ainda, que aos oito anos foi abusada pela primeira vez por um amigo de seu avô materno. Ela afirmou que chegou a contar o ocorrido para sua mãe, mas ela não fez nada, e por isso desde então a sua relação com ela passou a ser marcada pelo sentimento de insegurança.

“Diante da vulnerabilidade em que a vítima se encontra, e da ameaça à sua integridade, representamos pela prisão preventiva do autor, que foi formalmente deferida pelo Poder Judiciário e cumprida durante a tarde em uma ocupação ilegal, no conjunto Rio Madeira, no município” concluiu a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça. A genitora responderá em liberdade pelo mesmo crime.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é preso em Manaus suspeito de estuprar e tentar matar ex-namorada com “mata-leão”