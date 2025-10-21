Investigação

Tia materna flagrou o menino praticando toques inadequados na irmã, tentando reproduzir o que o suspeito fazia com ambos

Um homem de 38 anos foi preso, na segunda-feira (20), investigado por estupro de vulnerável contra a própria filha e seu enteado, de 4 e 6 anos, respectivamente. Ele foi preso no Centro de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

Desconfiança

De acordo com a delegada Beatriz Andrade, as investigações iniciaram a partir da denúncia feita pela gestão da escola onde o menino estuda, após a avó materna dele informar que o homem estava impedido de buscá-lo na unidade de ensino por estar abusando sexualmente da vítima e da sua irmã, filha biológica do autor.

“A avó e a tia materna das crianças estavam responsáveis por cuidá-las nos últimos meses, enquanto a mãe estava em tratamento de saúde em Manaus. A tia materna notou que as crianças viviam retraídas, em silêncio, e um dia resolveu verificar o que estava acontecendo. Foi então que ela flagrou o menino de 6 anos praticando toques inadequados na irmã, de 4 anos, que é filha biológica do homem”, contou a delegada.

Segundo a delegada, a mulher repreendeu a situação e a menina informou que o irmão só estava reproduzindo o que o autor costumava fazer com eles dois. Foi então que a avó e a tia souberam dos abusos sexuais praticados contra as crianças.

“Assim que o caso chegou ao nosso conhecimento, já tomamos as primeiras medidas necessárias, incluindo a oitiva das vítimas que confirmaram os diversos episódios de violência sexual praticadas pelo suspeito. O menino relatou que o padrasto consumou coito anal com ele por diversas vezes, além de obrigar tanto ele quanto a sua filha biológica a praticar sexo oral nele”, falou a delegada.

Abusos

Conforme a delegada, o menino ainda contou que ele e irmã vomitavam muito durante a prática desses estupros, que aconteciam geralmente quando a mãe saía à noite para igreja e deixava as crianças em casa com o homem.

“A escuta especializada da criança de 6 anos conta com informações extremamente repugnantes, incluindo a que o homem passava gel lubrificante em sua parte íntima para praticar os abusos sexuais contra o enteado, e ainda o obrigava a tentar reproduzir os atos com a irmã no banheiro da residência”, explicou a delegada.

Devido à gravidade dos fatos, foi solicitado a prisão preventiva do autor, que foi deferido e cumprido em via pública, no Centro do município.

A delegada também ressaltou a importância de que pais e responsáveis estejam sempre atentos aos sinais e mudanças de comportamento apresentados por crianças e adolescentes. Ela citou como exemplo este caso em que uma tia flagrou o menino tentando reproduzir com a irmã os atos que o padrasto praticava com ambos.

“Então é muito importante que a família se atente aos sinais e desconfie das mudanças de comportamento, pois essa atenção é primordial para que situações de abuso sejam identificadas precocemente e a criança possa ser protegida antes que a violência se repita”, destacou a delegada.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

