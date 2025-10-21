Evento lírico

Evento lírico ocorre neste fim de semana em Manaus com nomes internacionais e participação especial de David Assayag

Neste fim de semana, o Teatro Amazonas recebe a 14ª edição do Encontro de Tenores do Brasil, um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural da cidade. A programação celebra o Dia Mundial da Ópera (25) e integra as atrações do feriado prolongado em comemoração ao aniversário de Manaus (24).

O espetáculo reúne nomes consagrados da música lírica, como:

Rim Park , da Coreia do Sul

, da Coreia do Sul Vitório Scarpi , do Paraná

, do Paraná Eduardo Machado , de Goiás

, de Goiás Miquéias William, do Amazonas (idealizador do evento)

As apresentações contam com o acompanhamento da Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Otávio Simões, e uma participação especial do cantor David Assayag, uma das vozes mais marcantes do Festival de Parintins.

O programa inclui obras de compositores clássicos como Giuseppe Verdi, Edouard Lalo e Pietro Mascagni, além de uma canção tradicional da Coreia do Sul.

“Voltar a Manaus é sempre especial. Só de pisar nesse teatro, você já sente uma energia diferente. É um lugar que carrega história e uma atmosfera única”, afirma o premiado tenor Vitório Scarpi, que chega à cidade no dia 22, junto com Rim Park. Eduardo Machado chega no dia 24.

Produção valoriza talentos e cultura amazônica

O tenor amazonense Miquéias William, idealizador do evento, reforça a importância da cidade no cenário nacional:

“O Encontro de Tenores do Brasil é uma celebração à arte e à emoção que a ópera transmite. Nesta edição, reunimos vozes do país e do exterior em um espetáculo grandioso, que valoriza a cultura e a música clássica no Amazonas.”

Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 200, com vendas pelo site shopingressos.com.br e na bilheteria do Teatro. A classificação é livre.

Artistas premiados fazem parte do elenco

Rim Park (Coreia do Sul): Mestre pelo Conservatório Giuseppe Verdi, em Milão. Integrou o Young Artist Program da Ópera de Florença.

(Coreia do Sul): Mestre pelo Conservatório Giuseppe Verdi, em Milão. Integrou o Young Artist Program da Ópera de Florença. Eduardo Machado (GO): Participou de produções como Le Nozze di Figaro, Dido e Enéas e Carmen. Em 2025, foi 3º lugar no Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas.

(GO): Participou de produções como Le Nozze di Figaro, Dido e Enéas e Carmen. Em 2025, foi 3º lugar no Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas. Vitório Scarpi (PR): Vencedor do Concurso Maria Callas (2020), com premiações no México, Rússia e nos concursos Carlos Gomes e Maria Callas.

(PR): Vencedor do Concurso Maria Callas (2020), com premiações no México, Rússia e nos concursos Carlos Gomes e Maria Callas. Miquéias William (AM): Curador, produtor e cantor. Criador do Encontro de Tenores, já trouxe mais de 40 artistas ao Amazonas e atua na formação de plateias.

Serviço

📍 14º Encontro de Tenores do Brasil

📅 Quando: 25 e 26 de outubro de 2025

📌 Onde: Teatro Amazonas – Centro, Manaus

🎤 Atrações: Rim Park (Coreia do Sul), Vitório Scarpi (PR), Eduardo Machado (GO), Miquéias William (AM)

🎶 Participação especial: David Assayag (AM)

🎻 Orquestra: Amazonas Filarmônica

🎼 Regência: Maestro Otávio Simões

🎫 Ingressos: R$ 40 a R$ 200

🔗 Vendas: shopingressos.com.br

