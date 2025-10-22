investimento

Projetos culturais, esportivos, ambientais e sociais podem se inscrever até 28 de novembro de 2025 nos editais voltados à região amazônica

O Banco da Amazônia lançou dois editais de patrocínio para 2026, com o objetivo de fomentar cultura, cidadania, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável na região. Com investimento total de R$ 8,9 milhões, os editais contemplam projetos de todo o país, com foco especial na Amazônia Legal. As inscrições estão abertas de 15 de outubro a 28 de novembro de 2025, exclusivamente no portal oficial do banco.

Com aporte de R$ 3.902.000,00 — valor 60% maior que o da edição anterior — o edital apoia iniciativas realizadas entre maio e dezembro de 2026, com patrocínio de até R$ 80 mil por projeto.

Podem participar Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e, para projetos esportivos, também Pessoas Físicas. Os segmentos contemplados são:

Social: inclusão produtiva, combate à fome, capacitação e cidadania;

inclusão produtiva, combate à fome, capacitação e cidadania; Ambiental: educação ambiental, reciclagem, preservação e turismo sustentável;

educação ambiental, reciclagem, preservação e turismo sustentável; Esportivo: modalidades olímpicas e paralímpicas, com foco em atletas de base;

modalidades olímpicas e paralímpicas, com foco em atletas de base; Cultural: música, audiovisual, artes cênicas, saberes populares e festivais;

música, audiovisual, artes cênicas, saberes populares e festivais; Mercadológico: feiras agropecuárias, industriais e de empreendedorismo.

Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia

Com abrangência nacional, este edital tem investimento previsto de até R$ 5 milhões, destinado a projetos nas áreas de artes visuais, música e artes cênicas, com apresentações entre abril de 2026 e abril de 2027.

Cada proposta poderá receber até:

R$ 500 mil para artes visuais;

para artes visuais; R$ 200 mil para música e artes cênicas.

A seleção valoriza a diversidade cultural brasileira, priorizando manifestações de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, urbanas e tradicionais.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, destacou que os editais reafirmam o papel do banco como agente de transformação regional.

“Sabemos que muitos dos grandes projetos transformadores nascem dentro das próprias comunidades amazônicas, com criatividade, conhecimento local e dedicação. É esse protagonismo que queremos fortalecer por meio desses editais”, afirmou.

Lessa também reforçou que a iniciativa busca conectar talentos locais a recursos que permitam que “boas ideias se tornem grandes resultados”.

Já a gerente executiva de Marketing, Comunicação e Promoção do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, ressaltou a importância da atuação cultural no contexto amazônico:

“Nosso papel como banco de desenvolvimento é ser um agente ativo na promoção de soluções que integrem crescimento econômico, justiça social e conservação ambiental”, destacou.

Serviço

O quê: Edital de Seleção Pública de Patrocínios 2026 e Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia

Inscrições: De 15 de outubro a 28 de novembro de 2025

Editais e formulário:

