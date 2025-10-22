Sustentabilidade

Nova plataforma reúne projetos da Prefeitura alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A Prefeitura de Manaus lançou oficialmente o site “Manaus Cidade Global” (https://cidadeglobal.manaus.am.gov.br) durante o Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, evento considerado como a pré-COP30, que ocorreu em Brasília (DF), no último fim de semana. O encontro reuniu autoridades do governo federal, parlamentares, gestores públicos municipais e representantes da sociedade civil para debater os avanços e desafios das cidades brasileiras na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O titular da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, e o subsecretário de Gestão, Alain Costa, foram dois dos representantes da Prefeitura de Manaus no evento, que reconheceu a capital amazonense como pioneira ao reunir, em uma única plataforma digital, todas as informações e projetos estratégicos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

O site “Manaus Cidade Global” tem como objetivo divulgar e permitir o acompanhamento das ações da prefeitura que contribuem para o cumprimento das metas globais da Agenda 2030, fortalecendo a transparência e o monitoramento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

“O lançamento do Manaus Cidade Global reforça o compromisso da prefeitura com a transparência e a gestão estratégica focada em resultados. O site apresenta de forma clara e acessível as iniciativas do município em consonância com os ODS, demonstrando que Manaus está alinhada aos grandes debates globais sobre sustentabilidade”, destacou o secretário da Semef, Clécio Freire.

Durante sua participação, o subsecretário de Gestão da Semef, Alain Costa, apresentou o modelo de gestão estratégica da Prefeitura de Manaus, que foi elogiado por sua metodologia e integração com o planejamento governamental e os ODS da ONU.

“A Prefeitura de Manaus foi convidada a apresentar seu modelo de gestão estratégica, que abrange todo o processo de formulação, desdobramento e monitoramento das estratégias municipais, alinhando o planejamento da prefeitura ao plano de governo e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, explicou Alain.

“Neste evento, além da apresentação do modelo, lançamos de forma pioneira o site Manaus Cidade Global, que permite consultar tudo o que a prefeitura está realizando ou já realizou, tanto sob a ótica dos eixos estratégicos quanto dos ODS. É uma iniciativa única entre as capitais brasileiras, desenvolvida pela equipe da Subsecretaria de TI da Semef, sob coordenação da Subsecretaria de Gestão e com apoio do Conselho Municipal de Gestão Estratégica e dos Assessores de Gestão designados em todos os órgãos e entidades do Executivo municipal”, acrescentou.

Relatório Local Voluntário



Ainda durante o fórum, Manaus recebeu o primeiro Relatório Local Voluntário (RLV), documento que apresenta os avanços da capital no cumprimento dos ODS, que será submetido às Nações Unidas. O relatório também servirá como ferramenta interna para avaliar e aprimorar as ações municipais até 2030.

Segundo Alain Costa, o município estabeleceu como meta melhorar em dez pontos percentuais o desempenho nos indicadores de sustentabilidade até 2028, conforme parâmetros do Instituto de Cidades Sustentáveis.

O lançamento do site e a apresentação do modelo de gestão reforçam o protagonismo de Manaus no cenário nacional de planejamento estratégico e sustentabilidade, consolidando a cidade como referência em inovação e governança pública voltada à Agenda 2030.

