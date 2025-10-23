Eficiência

Com apenas dois anos de operação, a startup já lançou o hardware MDL SB 4.1

Criada em Manaus a partir de um problema real identificado no setor farmacêutico, a smartBOX vem se consolidando como uma das startups mais promissoras da Amazônia ao unir Internet das Coisas (IoT), sustentabilidade e rastreabilidade para reduzir perdas logísticas e aumentar a eficiência das empresas. Fundada pelos empreendedores Gustavo Carneiro (à esq.) e Ricardo Rodrigues dos Santos, a empresa desenvolve caixas plásticas inteligentes equipadas com sensores capazes de monitorar temperatura, umidade e segurança das mercadorias em tempo real – uma tecnologia que promete reduzir drasticamente furtos e danos no transporte.

“A smartBOX nasceu de uma dor observada no setor farmacêutico”, conta Ricardo Rodrigues, diretor de Operações da empresa. “Durante uma visita à Sanofi, o Gustavo identificou falhas graves nas condições ambientais e furtos de produtos. A partir dessa experiência, surgiu a ideia de criar um sistema que unisse rastreabilidade, eficiência e sustentabilidade.”

Com apenas dois anos de operação, a startup já lançou o hardware MDL SB 4.1, apresentado no evento ‘Bioeconomy Amazon Summit 2025’, e mantém parcerias com a SGA Automation, de São Paulo, e com a empresa norte-americana TagoIO, responsável pela plataforma de Internet das Coisas que coleta e organiza dados em tempo real. Atuando também no Tocantins e no Distrito Federal, a smartBOX aposta em um modelo de crescimento técnico e sustentável. O foco principal segue no varejo e nas distribuidoras farmacêuticas, mas a empresa já negocia com grandes redes varejistas, além de empresas de bioeconomia e telecomunicações.

“Não buscamos volume, e sim clientes estratégicos. Com apenas 15 interessados, já projetamos cerca de 50 mil unidades circulando pelo país”, afirma o executivo. O impacto da solução já começa a se refletir fora do mercado farmacêutico. A startup está em fase de integração de inteligência artificial (IA) e análise preditiva, para otimizar rotas logísticas e reduzir custos com seguros e transporte. “Estamos consolidando uma base robusta de dados e queremos usar IA para prever riscos, aprimorar a eficiência e aumentar a vida útil das cargas monitoradas”, explica Ricardo.

Mesmo diante dos desafios de desenvolver hardware no Brasil, a smartBOX segue fortalecendo seu ecossistema de inovação por meio de parcerias e programas de fomento, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional) e a Fundação CERTI (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras), que impulsionaram o amadurecimento técnico e estratégico da empresa. “Esses programas nos ajudaram a estruturar processos, aprimorar o produto e entender o impacto que podemos gerar na Amazônia”, afirma. Apesar dessas parcerias, a startup busca investidores para poder potencializar o negócio.

Embora o reconhecimento nacional tenha vindo com o ‘Prêmio de Inovação 2025’ da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), conquistado neste mês em Brasília, o foco da startup está em consolidar uma operação de longo prazo a partir de Manaus. “Nosso propósito é mostrar que a Amazônia é um polo de tecnologia e inovação, capaz de exportar soluções que unem eficiência e responsabilidade ambiental”, reforça Ricardo Rodrigues.

Expansão da Nilton Lins irá impulsionar a educação e economia na Zona Norte

A Universidade Nilton Lins, uma das mais tradicionais instituições privadas de ensino superior da região Norte, avança em sua estratégia de expansão e irá inaugurar em dezembro, novo campus de graduação na Zona Norte de Manaus, localizado no Shopping Cidade Manôa. Mais do que a ampliação de sua estrutura acadêmica, o investimento representa um passo relevante para o desenvolvimento urbano e a democratização do acesso à educação na capital amazonense.

A nova unidade nasce em resposta à demanda crescente por formação superior na Zona Norte, região que abriga mais de um terço da população de Manaus e ainda carece de polos educacionais de grande porte. A instalação dentro de um shopping, ambiente de fácil acesso e alta circulação, reflete uma tendência de integração entre espaços de consumo, convivência e conhecimento, tornando a educação superior mais próxima da rotina das famílias e dos jovens trabalhadores.

Com cursos de graduação presenciais e híbridos, o novo campus foi planejado para atender áreas estratégicas do mercado local e regional, conectando o ensino à realidade produtiva do estado. A presença da universidade deve estimular o comércio, gerar empregos diretos e indiretos e fortalecer a cadeia de serviços na Zona Norte, impulsionando o desenvolvimento econômico do entorno.

Log-In investe R$ 40 milhões em Manaus e impulsiona expansão logística no Amazonas

O Amazonas está se consolidando como um dos principais polos de expansão logística do país. Prova disso é o investimento de R$ 40 milhões da Log-In Logística Intermodal S.A. na aquisição de um imóvel comercial em Manaus, por meio de sua subsidiária Tecmar Transportes Ltda., ampliando a presença da companhia no Norte e fortalecendo sua atuação intermodal entre os eixos marítimo, rodoviário e fluvial.

A nova estrutura está localizada em área estratégica próxima ao Polo Industrial de Manaus (PIM), ponto central para o escoamento de insumos e produtos da Zona Franca. O movimento reforça a importância crescente da capital amazonense no mapa logístico nacional, especialmente para empresas que enxergam o Norte como corredor de expansão de rotas e integração operacional.

O investimento da Log-In se soma a um conjunto de iniciativas que vêm transformando o setor logístico regional em 2025. A Costa Brasil, especializada em transporte e armazenagem, anunciou um plano de R$ 15 milhões em investimentos até o fim deste ano, voltados à modernização e ampliação de suas operações em todo o país, incluindo forte expansão das bases no Amazonas, onde pretende reforçar sua estrutura de atendimento e capacidade multimodal.

Outra empresa que aposta na região é a Viktoria Cargas, que inaugurou no início do mês uma nova planta de 2,4 mil metros quadrados na capital amazonense, com foco em operações integradas e redução de até 25% nos prazos de entrega e coleta. O movimento acompanha o crescimento da demanda gerada pelo PIM e pelo comércio fluvial, que se tornou uma alternativa estratégica para reduzir custos logísticos.

No campo público, o estado também deverá receber parte de um pacote federal de R$ 1,7 bilhão destinado à construção de embarcações e modernização portuária, contemplando municípios amazonenses e impulsionando a circulação fluvial de mercadorias, uma das maiores apostas para o escoamento sustentável da produção industrial e de alimentos na Amazônia.

Esses avanços refletem um novo ciclo de modernização logística no Amazonas, que alia investimento privado, inovação tecnológica e infraestrutura portuária. Para o mercado, trata-se de um momento estratégico: além de atrair novas operações, a região amplia sua importância na rota Norte de exportação, conectando-se com corredores logísticos que levam a cargas brasileiras diretamente ao exterior por meio do Atlântico e do Caribe.

RÁPIDAS & BOAS

Está aberto o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para ocupação de 1 (uma) vaga temporária no cargo de professor assistente na área de Engenharia da Computação, com ocupação na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (27/10), pelo link (https://tinyurl.com/b8bjzykm).

*************************************

Na segunda-feira (27/10), irá ocorrer o ‘5º Innatus Day’, evento organizado pelo Innatus HUB, o Hub Escola de Jovens e Líderes Empreendedores da Amazônia. Com o tema ‘Amazônia Quântica: O Despertar da Inovação que Transcende o Intangível’, esta edição tem o objetivo de promover uma nova forma de pensar e fazer negócios na Amazônia. O encontro será no Centro Cultural Palácio da Justiça (CCPJ), localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, nº 901, Centro. Outras informações pelos contatos [email protected] e/ou (92) 9 9178-5706.

*************************************

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está com inscrições abertas até o domingo (2/11) para o ‘Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) – Edição 2025’. As inscrições devem ser feitas exclusivamente via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam). A chamada pública está disponível no link (https://tinyurl.com/mtx4nb4b).

Leia mais: AmazonCure mostra o poder da ciência amazônica na revolução da saúde sustentável