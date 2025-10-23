Eleições de 2026

Valdemar da Costa Neto anunciou, nas redes sociais, a escolha de Alberto Neto para o Senado e o apoio a Maria do Carmo para o governo

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto confirmou, nesta quinta-feira (23), por meio de suas redes sociais, que o deputado federal Capitão Alberto Neto será o pré-candidato do partido ao Senado nas eleições de 2026.

Valdemar destacou que a chapa majoritária do PL no Amazonas está consolidada. Onde será liderada por Maria do Carmo na disputa pelo governo, com Alberto Neto como candidato ao Senado, sob a liderança do presidente estadual do partido, Alfredo Nascimento.

“O deputado federal Capitão Alberto Neto é pré-candidato ao Senado e a professora Maria do Carmo é pré-candidata ao governo do Amazonas”, disse o presidente do PL, acompanhado do presidente estadual do PL Amazonas, Alfredo Nascimento.

Valdemar ainda ressaltou que a indicação de Alberto Neto para o Senado segue uma orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que ele próprio virá a Manaus para apoiar as candidaturas de Alberto Neto e Maria do Carmo.

“Estive com o presidente Bolsonaro, pois o Amazonas é muito importante para ele. Por isso, junto com nossa pré-candidata Maria do Carmo e nosso pré-candidato Alberto Neto, faço questão de ir a Manaus para reforçar isso [….] O compromisso do partido é com o fortalecimento das lideranças do Amazonas e com a construção de novos caminhos de representação política para o estado”, afirmou Valdemar.

O Capitão Alberto Neto expressou honra com o desafio e se comprometeu a trabalhar com responsabilidade para transformar a realidade do Amazonas. “Vamos trabalhar com responsabilidade e força para transformar a riqueza do Estado em benefícios para o Estado”, disse o deputado.

Maria do Carmo para o governo

Na quarta-feira (22), Valdemar da Costa Neto já havia anunciado a escolha de Maria do Carmo Seffair como pré-candidata ao governo do Amazonas. O anúncio foi feito também por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual Valdemar explicou que estava cumprindo uma missão confiada por Jair Bolsonaro para o estado.

“Está batido o martelo. Nossa pré-candidata ao governo do Estado do Amazonas é a professora Maria do Carmo. Uma missão que o Bolsonaro me deu, porque precisamos levantar o Amazonas. Precisamos de gente competente. Seja bem-vinda e conte com o nosso apoio”, declarou o presidente do PL.

Após o anúncio, Maria do Carmo celebrou a repercussão positiva do apoio público recebido. A pré-candidata afirmou ter recebido “centenas de mensagens e ligações” de incentivo.

“Recebi muitas mensagens de pessoas que comemoraram o compromisso do partido com o nosso projeto. Agradeço a cada curtida, a cada comentário e a todos os meus seguidores, antigos e novos. Já somos 110 mil no Instagram”, destacou a professora.

