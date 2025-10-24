Ação social

A 5ª edição do programa levou serviços gratuitos e ações de cidadania à galeria dos Remédios, atendendo mais de 3 mil pessoas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou nesta sexta-feira (24), a 5ª edição do programa “Manaus Cidadã”, na galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, no Centro.

A ação integra o programa “Manaus por Você” e tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, promovendo inclusão social, cidadania e acesso facilitado às políticas públicas.

Mais de 3 mil pessoas atendidas em um só dia

Durante a manhã, mais de 3 mil pessoas passaram pelo local, totalizando mais de 10 mil atendimentos em diferentes áreas.

Entre os serviços mais procurados estavam:

Inserção e atualização no Cadastro Único ;

; Consultas médicas e vacinação de rotina ;

e ; Atendimentos da Águas de Manaus e da Defensoria Pública ;

e da ; Orientações jurídicas e previdenciárias ;

; Emissão de 2ª via de certidões de nascimento ;

; Serviços de beleza e bem-estar, como corte de cabelo, design de sobrancelhas e esmaltação.

Programa leva cidadania ao coração da cidade

De acordo com o titular da Semasc, Saullo Vianna, o programa tem se consolidado como um espaço de acolhimento e solução prática para quem mais precisa.

“Nosso foco é garantir que cada cidadão tenha acesso aos seus direitos com dignidade e respeito. Estar no Centro, um local de grande circulação e diversidade, é uma forma de ampliar esse cuidado e fortalecer a presença da prefeitura junto à população”, destacou o secretário.

Pela primeira vez, o programa foi realizado no centro da cidade, reforçando o compromisso da Prefeitura de descentralizar os serviços e ampliar o alcance das políticas públicas.

Atendimento à população em situação de rua e apoio ao comércio

Esta edição teve caráter especial, com ações voltadas à população em situação de rua, oferecendo acolhimento, saúde e assistência social.

As equipes de abordagem da Semasc atuaram no local orientando e encaminhando pessoas para os serviços disponíveis.

Além disso, o evento contou com parceria com os comerciantes da galeria dos Remédios, o que ajudou a movimentar o comércio local durante o feriado municipal, fortalecendo a economia do Centro.

População elogia atendimento e estrutura do evento

O público que participou elogiou a organização e a rapidez no atendimento.

“O serviço está ótimo, o atendimento está rápido. É um presente para a população poder vir e resolver tudo em um único dia. Está tudo muito bem organizado”, destacou Etelvina Aragão, comunitária que participou da ação.

O “Manaus Cidadã” é uma iniciativa itinerante e intersetorial, reunindo diversos órgãos municipais e parceiros para facilitar o acesso da população aos serviços públicos e fortalecer a cidadania em Manaus.

Educação no trânsito e acessibilidade

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) participou da ação com atividades educativas sobre trânsito e cidadania voltadas para adultos e crianças.

Durante o evento, o IMMU também expediu credenciais de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs).

“A credencial garante o direito de acessibilidade em estacionamentos de estabelecimentos comerciais. Estar no ‘Manaus Cidadã’ é facilitar a vida de quem tem esse direito”, afirmou Jean Carlos Auzier Sobreira, chefe do Serviço de Atendimento Especial (SAE) do IMMU.

Ao todo, o órgão emitiu mais de 50 credenciais e prestou orientações sobre legislação de trânsito.

A estudante Anne Caroline de Freitas, de 31 anos, aprovou o atendimento.

“Foi muito rápido e todo mundo me tratou muito bem. Estão de parabéns pelo serviço”, elogiou.



