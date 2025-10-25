Maranhão

Estrutura que ligava Fernando Falcão e Mirador cedeu durante a travessia de um caminhão; governo promete nova ponte com urgência

Uma ponte de madeira que conectava os municípios de Fernando Falcão e Mirador, no Maranhão, desabou durante a passagem de um caminhão, fazendo o veículo cair no Rio Alpercatas.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento exato em que o caminhão tenta atravessar a estrutura. Apesar do cuidado do motorista, a ponte não suportou o peso e cedeu completamente na parte final da travessia.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Maranhão (Sinfra) informou que realiza um levantamento técnico no local para elaborar o projeto de construção de uma nova ponte.

O órgão manifestou pesar pelo acidente e garantiu que as providências para reconstrução estão sendo tratadas com urgência.

Situação do motorista ainda não foi confirmada

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista envolvido no acidente.

As autoridades locais — incluindo o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde do Estado — foram acionadas, mas ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a situação do condutor.

(*) Com informações da CNN Brasil

VÍDEO:

