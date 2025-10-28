Registro

Momento divertiu os fãs do cantor, que aproveitaram para enviar mensagens nas redes sociais

O cantor Pablo do Arrocha surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma aventura em meio ao rio, durante o trajeto para o município de São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas, no último fim de semana.

No vídeo publicado nas redes sociais, Pablo aparece ao lado da esposa enquanto aprecia as belezas naturais do Amazonas. “Trouxe a patroa pra conhecer as aventuras do Amazonas! Já tô no esquente pq mais tarde vai ser daquele jeito em São Sebastião do Uatumã, CHAMAAAA 🔥🍻”, diz a legenda.

O momento divertiu os fãs do cantor, que aproveitaram para enviar mensagens de boas-vindas. “Admiro vc por sempre fazer sua esposa presente em sua vida. Seja bem vinda a nosso Amazonas ❤️”, disse uma seguidora. “Essa mulher de pablo tem uma simplicidade e uma elegância fora do normal ❤️👏”, comentou outro seguidor.

Leia mais: Sofrência e forró agitam 2ª noite do Sou Manaus 2025 com Pablo e Calcinha Preta