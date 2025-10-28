Relacionamento

Casal confirmou o relacionamento com um post romântico nas redes sociais após viagem pela Europa

Virgínia Fonseca e Vini Jr. estão oficialmente namorando. O jogador e a influenciadora compartilharam, nesta terça-feira (28), o primeiro post juntos como casal.

Para fazer o pedido de namoro, o craque do Real Madrid preparou uma surpresa romântica. Além de presentear Virgínia com um anel de uma marca luxuosa, ele decorou o quarto com corações, bichinhos de pelúcia e pétalas de rosa.

O casal, que passou os últimos dias em Mônaco, na Europa, viajou acompanhado de amigos próximos, como Tainá e Éder Militão. Nesta terça-feira (28), eles retornaram a Madri.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos celebraram o relacionamento. “Até que enfim assumiram. Felicidades ao casal”, escreveu um seguidor. “Devidamente assumida. Eles merecem”, comentou outra pessoa.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Virginia publica primeira foto com Vini Jr. e jogador cobre o rosto