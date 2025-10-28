Decisão

Linha fina: Liminar parcial permite que Antony se inscreva na eleição para o Quinto Constitucional, enquanto OAB-AM aguarda decisão final

O juiz Ricardo Sales, da 3ª Vara Federal do Amazonas, deferiu, nesta terça-feira (28), uma liminar parcial que garante a inscrição de Flávio Antony no processo eleitoral da OAB-AM para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), pelo critério do Quinto Constitucional da Advocacia.

A decisão atende à ação movida por Antony na segunda-feira (27), contra as novas regras da OAB no edital nº 01/2025, publicadas em agosto de 2025, que exigem do candidato comprovação de 10 anos de exercício ininterrupto da advocacia imediatamente anteriores ao lançamento do edital.

O despacho garante apenas o recebimento da inscrição de Antony, ficando suspensa a decisão final da Comissão Eleitoral da Lista Sêxtupla da OAB-AM até julgamento definitivo.

“Deferimento parcial da medida liminar pugnada para, tão somente, garantir o recebimento do pedido de inscrição do impetrante no certame eleitoral promovido pela OAB/AM, juntamente com a documentação a ele acostada, ficando sobrestado o pronunciamento da Comissão Eleitoral da Lista Sêxtupla da OAB/AM até ulterior decisão judicial”, escreveu o magistrado.

A liminar parcial que garante a inscrição de Flávio Antony na eleição da OAB-AM (Foto: Divulgação)

O juiz destacou o risco de dano irreparável diante do fim do prazo de inscrições, previsto para 31 de outubro, e considerou plausível o argumento de Flávio de que a exigência de dez anos ininterruptos de exercício da advocacia é incompatível com o artigo 94 da Constituição Federal, que não impõe interrupção ou imediatidade temporal.

A decisão determina, ainda, a intimação imediata da OAB-AM, com prazo de 72 horas para manifestação, e prevê que o Ministério Público Federal será ouvido antes do julgamento final. O mérito do mandado de segurança definirá os limites da atuação da OAB na fixação de critérios para a lista sêxtupla.

As eleições para o Quinto Constitucional estão marcadas para 19 de dezembro de 2025.

Exoneração de Flávio Antony

O governador Wilson Lima exonerou Flávio Antony do cargo de secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado. Tatiane Vieira Assayag Toledo, subsecretária, foi designada para responder pela função.

Wilson Lima exonerou Flávio Antony do cargo de secretário-chefe da Casa Civil do Amazonas (Foto: Divulgação)

A mudança ocorreu no dia 23 de outubro, mas o Diário Oficial só publicou a exoneração nesta terça-feira (28).

