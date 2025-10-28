Programação nas comunidades

Durante o Mês das Crianças, a Aleam promoveu dez edições do evento com mais de 6 mil participantes

Durante o Mês das Crianças, a Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou dez edições da Rua do Esporte. Mais de 6 mil crianças e adultos de várias zonas de Manaus participaram das atividades.

“Levar diversão, saúde e lazer às comunidades, com atividades esportivas, brincadeiras tradicionais e momentos inesquecíveis para a criançada, é uma das missões da Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais, que presidimos na Aleam”, destacou o deputado João Luiz (Republicanos), presidente da comissão.

As edições especiais em comemoração ao Dia das Crianças tiveram como foco resgatar brincadeiras tradicionais e incentivar o esporte como alternativa saudável de lazer, estimulando as crianças a trocarem os smartphones por atividades físicas. “É melhor brincar do que ficar no celular”, ressaltou a pequena Eloisa Ester.

Os eventos foram voltados principalmente às crianças, mas os pais também foram estimulados a participar das atividades físicas ofertadas pela Secretaria de Desporto, como aulas de zumba e atendimento fisioterapêutico voltado a adultos e idosos.

“Esta rua de lazer foi um presente para nossa comunidade. Eu participei e meu filho também. Agradecemos ao deputado João Luiz, esta rua de lazer foi nota dez! Consegui trazer meu neto, tirar ele das telas e apresentar as brincadeiras tradicionais”, contou Nazaré Pereira, moradora do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Entre as atividades oferecidas pela Comissão de Esporte estavam vôlei, futebol de travinha, futebol de sabão, queimada e um espaço kids com pula-pula e outras brincadeiras.

O evento, conhecido como “rua de lazer”, já se consolidou na programação de diversas comunidades de Manaus e dos municípios da região metropolitana.

Locais das edições

As edições da Rua do Esporte ocorreram em diferentes bairros de Manaus, como Jorge Teixeira, Nova Floresta, Coroado, Monte Sião (duas edições), Mauazinho, Nova Cidade, Novo Israel (duas edições) e Morro da Liberdade.

Leia mais: Justiça decide que Salazar e Daniel Almeida não terão indenização por ofensas mútuas