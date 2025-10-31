A influenciadora amazonense Patixa Teló participou e discursou durante uma sessão solene realizada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na noite de quarta-feira (29). O evento celebrou a atuação de profissionais da odontologia no Estado.
A solenidade foi conduzida pela deputada estadual Dra. Zeli (União Brasil) e contou com a presença de aproximadamente 160 dentistas, vindos de mais de 30 municípios goianos, reconhecidos por sua atuação em diversas especialidades.
Durante a homenagem, Patixa dedicou palavras de gratidão à dentista Kamilla Malaquias e à equipe responsável pelo seu implante dentário.
“Obrigado minha doutora, tô muito feliz com meus dentes”, declarou a influenciadora.
Famosa pelo carisma e pelas participações no Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia, Patixa está em Goiânia para a fase de adaptação do novo implante.
A deputada Dra. Zeli ressaltou a emoção de acompanhar transformações proporcionadas pela odontologia.
“É isso que dá gosto em nossa profissão, ver o sorriso estampado no rosto das pessoas”, disse.
A dentista responsável pelo procedimento destacou os desafios da área e o papel das redes sociais na valorização da profissão.
“Eu luto bravamente por essa atuação nas redes sociais, principalmente por aqueles profissionais que não têm parentes na odontologia, porque é muito difícil crescer e se estabilizar nesse mercado”, afirmou Kamilla Malaquias.
