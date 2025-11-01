Na sexta-feira (31), William Bonner se despediu oficialmente do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada. Ao lado de Renata Vasconcellos, ele recebeu a chegada de César Tralli, que assume o comando do telejornal a partir de segunda-feira, 3 de novembro.
Uma trajetória histórica
O apresentador, de 61 anos, não só esteve na bancada por quase três décadas, mas também atuou como editor-chefe nos últimos 26 anos, tornando-se o jornalista mais duradouro do programa.
Durante sua despedida, Bonner declarou no ar:
“Chegou o dia! Dois meses depois do anúncio, estou concluindo meu ciclo no ‘JN’.”
A chegada de César Tralli
O momento contou com Bonner e Renata de pé, fora da bancada, para anunciar o novo colega. Bonner disse:
“Neste momento, que as câmeras estão posicionadas, posso anunciar seu futuro companheiro, pode entrar César Tralli. É sempre um prazer enorme te cumprimentar e te abraçar, especialmente aqui.”
Tralli, por sua vez, compartilhou suas expectativas para a nova fase:
“A Renata falou uma palavra mágica hoje de manhã: ‘entrega’. Minha expectativa é poder dar o meu melhor, me entregar de corpo e alma e participar ativamente dessa equipe do ‘JN’. Tenho absoluta convicção de que vou me dedicar ao máximo para honrar o fato de estar ao lado do Bonner.”
Homenagem e encerramento
Após um videoclipe com a trajetória de Bonner, o trio conversou sobre os próximos passos do jornal. Ao final, Bonner convidou todos a fazerem o clássico “boa noite”, encerrando de forma emocionante sua passagem pelo telejornal.
