David Harbour

Intérprete de Eleven teria denunciado o ator por comportamento abusivo

Millie Bobby Brown, a Eleven em Stranger Things, teria denunciado o ator David Harbour, que vive o xerife Jim Hopper, por comportamento abusivo durante as gravações da série. Segundo o portal internacional Radar Online, a atriz apresentou uma queixa formal à Netflix, que teria iniciado uma investigação interna para apurar as acusações.

Fontes ouvidas pelo site afirmam que Millie fez a denúncia antes do início das filmagens da temporada final. Apesar de o resultado do inquérito permanecer sob sigilo, as acusações não teriam envolvido conduta sexual.

“Millie Bobby Brown entrou com um processo por assédio e intimidação antes do início das filmagens da última temporada. Havia páginas e páginas de acusações. A investigação durou meses”, relatou uma fonte próxima à produção.

Ainda segundo o site, a Netflix não quis se pronunciar sobre o caso, mas pessoas ligadas ao estúdio afirmaram que a empresa está concentrada em concluir a série sem permitir que polêmicas externas desviem a atenção do público.

“Será um evento cinematográfico. Nada vai ofuscar isso, nem mesmo a vida privada do protagonista”, declarou uma fonte da plataforma.

Vale destacar que a 5ª e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes: a primeira estreia ainda em novembro, a segunda chega no Natal e o episódio final será exibido simultaneamente nos cinemas e na plataforma em 31 de dezembro.

(*) Com informações do Metrópoles