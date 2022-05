Campo do Pallet será revitalizado em Manaus

Manaus (AM) – Foi anunciado nesta segunda-feira (9), a revitalização do Campo do Pallet, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Entre os serviços de revitalização, o complexo esportivo receberá a reforma no campo de futebol, troca de areia, reforma nos banheiros, alambrados, gradis, construção de calçadas, muros e uma quadra para futevôlei.

Identificado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), após visitas técnicas, o espaço receberá serviços da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Com o olhar sensível do governador Wilson Lima nas comunidades, este será mais um campo que receberá a revitalização por meio da Seinfra. E, através dos trabalhos da Faar, futuramente, estaremos implantando aqui escolinhas de esporte, que irão beneficiar toda a comunidade”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Morador há mais de 10 anos no Jorge Teixeira, o atleta de jiu-jitsu Marcos Ítalo ressalta a importância da recuperação do espaço para a vida dos jovens da comunidade.

“Receber esse anúncio dá um incentivo a mais, não só para nós atletas, mas para toda a comunidade geral. Com o campo reformado, os jovens poderão ter mais opções para prática esportiva”, ressaltou Marcos.

Obras concluídas

Em abril deste ano, o Campo do Buracão, localizado no bairro Lírio do Vale, zona oeste, e o Campo do Curió, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, foram entregues para a população totalmente revitalizados.

Além desses, o Campo da Baixada Fluminense, Campo do Teixeirão, ambos na zona norte, CDC da Compensa, e as arenas do Passarinho e do Monte, também foram reformados.

