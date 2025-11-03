Denúncia

Suspeito já havia sido condenado por outro crime e cumpria pena em regime aberto

Um homem de 31 anos foi preso, no domingo (2), pelos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição contra enteada, de 14 anos. A prisão ocorreu no bairro Centro, no município de Beruri, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jailton Santos, a vítima procurou a gestora da instituição de ensino onde estuda para relatar que estaria sofrendo, de forma recorrente, abusos cometidos pelo autor. A gestora acionou o Conselho Tutelar, que, por sua vez, comunicou o fato à equipe policial.

“Em depoimento, a vítima relatou que o indivíduo é muito agressivo com ela e com a mãe. Ele costumava comprar objetos, entre eles um aparelho celular, para a vítima em troca dos atos libidinosos”, relatou o delegado.

Histórico

Ainda conforme o delegado, o investigado tem histórico de agressões físicas contra a mesma adolescente e, agora, foi denunciado também por abusos sexuais.

“Verificamos no sistema que ele já havia sido condenado por tráfico de drogas e cumpria pena em regime aberto. Solicitamos à Justiça a sua prisão preventiva, que foi deferida e cumprida”, detalhou o delegado.

Diante dos fatos, o homem também está sendo autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado, lesão corporal, desacato, resistência e desobediência, em razão da resistência à prisão e da tentativa de fuga durante o exame de corpo de delito, realizado em um hospital.

Procedimento

Ele responderá por ameaça, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

