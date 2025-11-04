Polêmica

Ulisses Campbell exibe provas após ex-presidiário dizer que série do Prime Video é “mentira”

O roteirista e jornalista Ulisses Campbell, autor dos livros que inspiraram a série “Tremembé”, exibiu nesta terça-feira (4) a calcinha original usada por Cristian Cravinhos. A peça foi apresentada após o ex-presidiário afirmar nas redes sociais que a produção é uma “mentira”.

“No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais”, escreveu Campbell na legenda da publicação.

Além da peça íntima, Campbell também mostrou uma carta escrita por Cristian para seu namorado na prisão, Duda, interpretado por João Pedro Mariano na série.

“Para mim você é um presente que Deus me deu de representação de uma pessoa bem legal, por isso, Dudinha, obrigado mesmo por transformar minha vida muito melhor”, diz um trecho da carta.

A relação entre Cristian e Duda, que ganhou o apelido de Lua, é um dos pontos explorados na série do Prime Video.

Em uma das cenas mais comentadas da produção, Cravinhos usa uma calcinha preta para se relacionar com o companheiro, fato agora confirmado por Campbell.

Cristian Cravinhos nega veracidade da série

Após a estreia de “Tremembé”, Cristian Cravinhos — um dos condenados pela morte do casal Manfred e Marísia Von Richthofen, em 2002 — usou as redes sociais para afirmar que a série é falsa.

“Tudo pelo ibope”, disse ele ao ser questionado sobre o que seria mentira.

Cristian cumpre pena em liberdade desde março de 2025, sendo o último dos três envolvidos no crime a obter o benefício.

Seu irmão, Daniel Cravinhos, está em regime aberto desde 2018, e Suzane Von Richthofen desde janeiro de 2023.

“Tremembé” é baseada em livros de true crime

A produção “Tremembé” é inspirada nos livros de Ulisses Campbell, “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: Assassina e Manipuladora”.

O jornalista assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio, sob direção geral de Vera Egito.

(*) Com informações da CNN Brasil

