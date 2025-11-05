Atrações

Manaus recebe festival gamer e geek com show de abertura do CPM 22; evento segue até domingo com palestras, concursos e atrações musicais

O Tecnogame AGON BY AOC começa nesta quinta-feira (6) em Manaus com show do CPM 22, que marca a abertura do evento no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, Zona Centro-Sul. O festival segue até domingo (9) e reúne artistas, dubladores, empresários e profissionais do universo gamer, geek e tecnológico.

Os ingressos estão quase esgotados e podem ser adquiridos em www.tecnogamebr.com.br, com preços entre R$ 50 e R$ 150 por pessoa.

Programação do Tecnogame AGON BY AOC

Quinta-feira (06/11)

18h: Abertura dos portões

19h30 – Palco Semtepi: Humorista Fausto O Menzinho

21h30 – Palco Music Philips: Show do CPM 22 – turnê de 30 anos

Sexta-feira (07/11)

14h: Abertura dos portões

15h – Palco Inovação Semtepi: Bate-papo com Bruno Clash e Decoh (e-Sports e criação de conteúdo)

17h30 – Palco Gamer AGON BY AOC: Interação com Ana Xisdê e Gianzetta

19h – Palco Inovação Semtepi: Guilherme Briggs (dublador e youtuber)

19h – Palco Inovação Semtepi: Palestra com Felipe Titto sobre empreendedorismo e superação

21h30 – Palco Music Philips: Show da banda Reckless – tributo ao rock nacional

Sábado (08/11)

14h: Abertura dos portões

14h30 – Palco Inovação Semtepi: Direto da Quebrada com Bob 13, Alvaflex, Lucão, Big Mike e Devilzinha

16h – Palco Inovação Semtepi: Bianca Alencar

17h30 – Palco Gamer AGON BY AOC: Loud Day com Bruno Playhard, Caiox e Brabox

18h40 – Palco Inovação Semtepi: Tet (criador de conteúdo com mais de 12 milhões de seguidores)

19h30 – Palco Inovação Semtepi: BDA All Star Tour – Batalha da Aldeia

Domingo (09/11)

Início do dia – Palco Inovação Semtepi: Feh Dubs e Úrsula Bezerra

16h – Palco Inovação Semtepi: Palestra 'Teoria de Tudo' com Sérgio Sacani (Space Today)

16h30 – Palco Gamer AGON BY AOC: Malu e Thrunks

17h30 – Palco Inovação Semtepi: Fanta Cosplay Cup

19h – Palco Music Philips: Espetáculo 'Mamma Mia'

20h – Palco Music Philips: Philips K-Pop Battle

21h – Palco Music Philips: Show de Digão Raimundos

