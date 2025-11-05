O Tecnogame AGON BY AOC começa nesta quinta-feira (6) em Manaus com show do CPM 22, que marca a abertura do evento no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, Zona Centro-Sul. O festival segue até domingo (9) e reúne artistas, dubladores, empresários e profissionais do universo gamer, geek e tecnológico.
Os ingressos estão quase esgotados e podem ser adquiridos em www.tecnogamebr.com.br, com preços entre R$ 50 e R$ 150 por pessoa.
Programação do Tecnogame AGON BY AOC
Quinta-feira (06/11)
- 18h: Abertura dos portões
- 19h30 – Palco Semtepi: Humorista Fausto O Menzinho
- 21h30 – Palco Music Philips: Show do CPM 22 – turnê de 30 anos
Sexta-feira (07/11)
- 14h: Abertura dos portões
- 15h – Palco Inovação Semtepi: Bate-papo com Bruno Clash e Decoh (e-Sports e criação de conteúdo)
- 17h30 – Palco Gamer AGON BY AOC: Interação com Ana Xisdê e Gianzetta
- 19h – Palco Inovação Semtepi: Guilherme Briggs (dublador e youtuber)
- 19h – Palco Inovação Semtepi: Palestra com Felipe Titto sobre empreendedorismo e superação
- 21h30 – Palco Music Philips: Show da banda Reckless – tributo ao rock nacional
Sábado (08/11)
- 14h: Abertura dos portões
- 14h30 – Palco Inovação Semtepi: Direto da Quebrada com Bob 13, Alvaflex, Lucão, Big Mike e Devilzinha
- 16h – Palco Inovação Semtepi: Bianca Alencar
- 17h30 – Palco Gamer AGON BY AOC: Loud Day com Bruno Playhard, Caiox e Brabox
- 18h40 – Palco Inovação Semtepi: Tet (criador de conteúdo com mais de 12 milhões de seguidores)
- 19h30 – Palco Inovação Semtepi: BDA All Star Tour – Batalha da Aldeia
Domingo (09/11)
- Início do dia – Palco Inovação Semtepi: Feh Dubs e Úrsula Bezerra
- 16h – Palco Inovação Semtepi: Palestra ‘Teoria de Tudo’ com Sérgio Sacani (Space Today)
- 16h30 – Palco Gamer AGON BY AOC: Malu e Thrunks
- 17h30 – Palco Inovação Semtepi: Fanta Cosplay Cup
- 19h – Palco Music Philips: Espetáculo ‘Mamma Mia’
- 20h – Palco Music Philips: Philips K-Pop Battle
- 21h – Palco Music Philips: Show de Digão Raimundos
