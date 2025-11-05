escolas de samba

Edital garante apoio financeiro com reajuste de 10% às escolas de samba dos grupos Especial, A e B

A Prefeitura de Manaus, por meio da ManausCult, apresentou nesta quarta-feira (5) a minuta do Edital do Carnaval 2026 às escolas de samba dos Grupos Especial, A e B. O encontro aconteceu no auditório do mirante Lúcia Almeida e teve como objetivo detalhar o apoio financeiro às agremiações, com reajuste de 10% em relação ao ano anterior.

A equipe de Convênios e Contratos da ManausCult detalhou os valores previstos no edital:

Grupo Especial: R$ 181.500,00 por escola

R$ 181.500,00 por escola Grupo A: R$ 108.900,00 por escola

R$ 108.900,00 por escola Grupo B: R$ 69.575,00 por escola

Os repasses reafirmam o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do carnaval e a valorização das manifestações culturais que compõem a identidade manauara.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou a retomada da política de reajuste anual dos repasses, interrompida em administrações anteriores. Segundo ele, isso trouxe previsibilidade, planejamento e valorização ao trabalho das agremiações:

“Desde que o prefeito David Almeida assumiu a gestão, nós mantemos o compromisso de ampliar os investimentos na cultura. O carnaval é uma das expressões mais fortes do nosso povo e, por isso, a cada ano, asseguramos um reajuste de 10% no apoio às escolas de samba. Este ano, estamos publicando o edital com meses de antecedência para que todas as agremiações tenham tempo de se planejar e desenvolver seus projetos com tranquilidade e transparência.”

O presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Legião de Bambas, Carlos Fausto, agradeceu a antecipação dos repasses, destacando os benefícios para o planejamento das agremiações:

“No ano passado, o recurso chegou um mês antes e isso fez toda a diferença para o nosso planejamento. Saber que este ano vai ser assim novamente mostra o compromisso da prefeitura e da ManausCult com as agremiações e com o crescimento do nosso carnaval.”

Fotos – Thelson Souza/ManausCult

Publicação oficial do edital

Com publicação prevista para esta quinta-feira (6), o Edital do Carnaval 2026 reforça a ManausCult como agente de valorização da cultura popular e incentivo às expressões artísticas que mantêm viva a tradição do carnaval manauara.

