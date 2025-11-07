Decisão

Primeira Turma do STF rejeita recursos e mantém condenação por trama golpista.

A partir de agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes definir quando o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais condenados na trama golpista serão presos. A decisão ocorrerá após o trânsito em julgado da ação penal, etapa que encerra o processo e impede novos recursos.

A definição vem após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manter, por unanimidade, a condenação de Bolsonaro e mais seis réus. O placar terminou em 4 a 0, com votos de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Os ministros rejeitaram embargos de declaração, usados pelas defesas para tentar impedir o cumprimento das penas em regime fechado.

O ministro Luiz Fux não votou, pois deixou a Primeira Turma após ter se posicionado pela absolvição de Bolsonaro no julgamento anterior.

Prisão pode ser decretada

Se a prisão for decretada, Bolsonaro poderá cumprir a pena no presídio da Papuda, em Brasília, ou em uma sala especial da Polícia Federal.

Atualmente, ele está em prisão domiciliar por outra investigação.

Os demais condenados — militares e delegados da Polícia Federal — podem ser enviados para quartéis das Forças Armadas ou para alas especiais da Papuda.

A defesa de Bolsonaro pode pedir permanência em prisão domiciliar, como ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor, que obteve o benefício por questões de saúde.

Quem teve recursos negados

Além de Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, os seguintes nomes tiveram recursos rejeitados:

Walter Braga Netto

Almir Garnier

Anderson Torres

Augusto Heleno

Paulo Sérgio Nogueira

Alexandre Ramagem

O ex-ajudante Mauro Cid não recorreu. Ele fez delação premiada, cumpre pena em regime aberto e não usa tornozeleira eletrônica.

