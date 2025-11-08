Fórmula 1

Britânico da McLaren confirma pole, vence sprint em Interlagos e abre vantagem sobre Piastri

O líder da atual temporada da Fórmula 1, Lando Norris, confirmou o favoritismo e venceu a corrida sprint do GP de São Paulo, realizada na manhã deste sábado (8), em Interlagos.

Com o resultado, o britânico da McLaren soma oito pontos e chega a 365, ampliando a vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Ele já havia vencido a sprint no Brasil no ano passado.

O companheiro de equipe, Oscar Piastri, abandonou a prova e segue com 357 pontos, na segunda colocação.

A sprint terminou com bandeira amarela após o brasileiro Gabriel Bortoleto bater forte na última volta, quando ocupava a 11ª posição.

O pódio foi completado pelos pilotos da Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O atual tetracampeão mundial, Max Verstappen, fechou a corrida em quarto.

Acidentes e bandeira vermelha marcam início da sprint

A prova começou às 11h, mas precisou ser interrompida na oitava volta, após uma sequência de acidentes na curva três, na saída do “S do Senna”, que estava bastante úmida.

Entre os envolvidos estava Oscar Piastri, que abandonou a corrida junto de Nico Hulkenberg (Sauber) e Franco Colapinto (Alpine). A bandeira vermelha foi acionada, e a prova foi retomada às 11h35.

Corrida principal será neste domingo

Ainda neste sábado (8), a classificação para a corrida principal ocorre a partir das 15h.

O Grande Prêmio de São Paulo está marcado para as 14h deste domingo (9), também em Interlagos.

(*) Com informações da CNN Brasil

