Embriagado, homem de 53 anos deu tapa no rosto da irmã e quebrou objetos após discussão no Centro

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem de 53 anos denunciado por agredir a própria irmã, de 56, no final da manhã de sábado (8), no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Por volta das 11h45, a equipe da 24ª Cicom foi acionada via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), após receber informações de que um homem agredia uma mulher em uma casa localizada na rua Barcelos.

No local, a vítima se apresentou como irmã do agressor e relatou aos policiais que o irmão havia proferido palavras ofensivas e xingamentos, além de desferir um tapa em seu rosto.

Suspeito estava embriagado e destruiu objetos da cozinha

A mulher contou ainda que o homem havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica e chegou em casa bastante agressivo, quebrando copos, pratos e o armário da cozinha.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para os procedimentos cabíveis.

Denúncias podem ser feitas à PM

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar imediatamente casos de violência por meio do 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

