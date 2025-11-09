habitat natural

Após tratamento para curar ferimentos causados por tiros e cuidar dos dentes, felino se recupera e volta ao habitat natural

A onça-pintada resgatada quase se afogando no rio Negro, no dia 1º de outubro, está prestes a ser devolvida à natureza nesta semana. O felino foi tratado de ferimentos causados por tiros na cabeça e passou por um tratamento dentário para recuperar sua mordida. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador Wilson Lima (União Brasil) no domingo (9).

“Lembram da onça que foi resgatada quase se afogando no rio Negro? Todo esse resgate e assistência foram feitos pelas equipes do Governo do Estado. A equipe do Hospital Público Veterinário segue fazendo o acompanhamento e, agora, 40 dias depois do resgate, ela está pronta pra voltar a natureza e com colar de monitoramento que vai garantir segurança para ela e também para as comunidades do entorno da floresta. Cuidado e atenção com os animais: antes não tinha, agora tem!”, publicou o governador.

O resgate foi realizado por policiais militares do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, que improvisaram uma boia para o animal se apoiar até chegar à margem. Na praia, a onça recebeu os primeiros cuidados veterinários em uma unidade pública de saúde.

A avaliação revelou que, além da exaustão após nadar por horas, o felino havia sido atingido por disparos de arma de fogo, com mais de 30 estilhaços e ferimentos visíveis. Segundo os policiais, o animal nadou desorientado por quase oito horas antes de ser resgatado.

Recuperação e retorno ao habitat

A onça também apresentava dentes quebrados, sangramento e sinais de extremo cansaço. Após os primeiros cuidados, foi transferida para o Zoológico do Hotel Tropical, em Manaus, onde recebeu tratamento intensivo e acompanhamento veterinário especializado.

Agora recuperada, a onça-pintada está pronta para voltar ao seu habitat natural, representando uma importante vitória para a conservação da fauna amazônica e o trabalho conjunto de equipes ambientais e de segurança do Amazonas.

