Vídeo foi publicado por João Pedro Moura, que também comentou sobre uso de medicamento.

A influenciadora digital Patixa Teló surgiu beijando e dançando com um homem durante uma festa em Goiânia. O registro foi compartilhado pelo influenciador João Pedro Moura, com quem ela participou de um “casamento” no reality Rancho do Maia, de Carlinhos Maia.

O vídeo foi publicado após seguidores perguntarem sobre o paradeiro de Patixa. João respondeu mostrando as imagens e comentou: “Tá vivendo lá em Goiânia”.

Ainda nas redes sociais, João contou que Patixa tomou sua primeira dose de Monjaro, medicamento utilizado para emagrecimento. Questionado sobre ela ter buscado orientação médica, ele respondeu: “Acho que sim”.

Recentemente, Patixa passou por implante dentário em Goiânia, cidade onde também chegou a discursar na Assembleia Legislativa durante uma homenagem a dentistas.

Em seus stories no Instagram, Patixa aparece fazendo treinos na academia. A influenciadora segue dominando as redes sociais, movimentando os seguidores.

