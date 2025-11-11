Alerta

Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas

Manaus amanheceu sob forte chuva em diversas zonas da cidade na manhã desta terça-feira (11). A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas, válido tanto para a capital quanto para o município de Iranduba.

De acordo com a previsão, o céu deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A expectativa é de acumulados de até 50 milímetros. As temperaturas variam entre 25 °C e 30 °C.

Até o momento, a prefeitura não se pronunciou sobre as ocorrências registradas em razão da forte chuva.

Números de emergência

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números:

199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) (92) 98802-3547 (WhatsApp)

A Prefeitura orienta que os cidadãos se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para o número 40199. Assim, os moradores recebem, em tempo real, informações sobre riscos de desastres e orientações preventivas, serviço oferecido pela Defesa Civil Nacional.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil reforça que a população deve:

Evitar se abrigar sob árvores durante descargas elétricas.

Manter distância de postes e fiações.

Redobrar atenção ao trafegar em áreas com histórico de alagamento.

Leia mais: Manaus registra alagamentos e risco de desabamento durante forte chuva