A cantora Silvânia Aquino anunciou, na noite desta segunda-feira (10), sua saída da Banda Calcinha Preta após 23 anos de história no grupo. O comunicado foi feito nas redes sociais da artista, por meio de uma nota de desligamento, na qual ela informou que a decisão foi tomada em comum acordo com a banda.
Na publicação, Silvânia Aquino relembrou momentos marcantes da carreira, junto da Banda Calcinha Preta, e agradeceu aos fãs, colegas e colaboradores que acompanharam sua trajetória.
“No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, a cada amigo e colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui”, escreveu.
O comunicado não explica os motivos da saída, nem informa quem assumirá o vocal da banda.
Silvânia integrou a Calcinha Preta pela primeira vez nos anos 2000, permanecendo até 2016, quando deixou o grupo junto com a cantora Paulinha Abelha. Ela retornou em 2018. Antes da fama nacional, a artista passou pelas bandas Estação da Luz, Galope e Raio da Silibrina.
