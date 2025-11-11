Saúde

FVS-RCP é reconhecida entre as 10 melhores iniciativas do país em prevenção e controle da doença

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) conquistou destaque nacional na Chamada Pública para Mapeamento de Experiências Exitosas na Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) e no Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT), divulgada pelo Ministério da Saúde em 10 de novembro.

Reconhecida entre as dez melhores experiências do país, a iniciativa reforça ações de prevenção e controle da tuberculose, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliando o acesso ao diagnóstico e tratamento preventivo em municípios do interior do Amazonas.

Equidade e integralidade no cuidado

O projeto se destaca por promover equidade e integralidade, garantindo que comunidades mais distantes tenham acesso a cuidados de saúde essenciais. A proposta da FVS-RCP reforça o compromisso com a redução das desigualdades regionais e a melhoria contínua do SUS.

Segundo o Ministério da Saúde, as experiências avaliadas consideraram critérios como inovação, relevância para a eliminação da tuberculose e replicabilidade. As iniciativas englobaram prevenção, cuidado centrado na pessoa, diagnóstico qualificado, ações colaborativas TB-HIV, comunicação e gestão.

Reconhecimento do trabalho das equipes

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou que o reconhecimento reflete o comprometimento das equipes que atuam em todo o Amazonas:

“Esse resultado é fruto de um esforço coletivo das equipes da FVS-RCP e das secretarias municipais de saúde, que atuam com dedicação em todo o Amazonas. Levar ações de vigilância e cuidado até os locais mais distantes possibilita que a saúde pública chegue a todos, com equidade e responsabilidade com a vida.”

Lara Bezerra, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose (Pect-AM), enfatizou a importância da adaptação e inovação das equipes amazônicas:

“Temos buscado constantemente estratégias inovadoras e integradas que possibilitem o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo, mesmo nas áreas de difícil acesso.”

Parcerias estratégicas fortalecem resultados

O sucesso do projeto se apoia em colaborações com o Grupo de Pesquisa em Tuberculose da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, o Comitê Estadual de Controle da Tuberculose, a Universidade do Estado do Amazonas e a Coordenação-Geral de Tuberculose do Ministério da Saúde.

A Chamada Pública visa identificar, valorizar e dar visibilidade a práticas exitosas que inspirem outras regiões do Brasil, reforçando o compromisso com a eliminação da tuberculose até 2030, conforme metas da OMS.

Além da FVS-RCP, Manaus também se destacou com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e o projeto “Superando barreiras na prevenção da tuberculose”, fortalecendo estratégias de diagnóstico e prevenção.

Transparência e acesso à informação

A FVS-RCP mantém uma atuação colaborativa e transparente, promovendo ações contínuas de diagnóstico, prevenção e adesão terapêutica. Painéis epidemiológicos atualizados com o cenário da doença por município estão disponíveis no site www.fvs.am.gov.br.

