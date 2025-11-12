Rivais?

Influenciadora diz estar feliz por Ana Castela tratar bem os filhos e celebra nova fase com Vini Jr.

Virginia Fonseca comentou, pela primeira vez, o relacionamento do ex-marido, Zé Felipe, com Ana Castela. Durante entrevista, a influenciadora afirmou “estar feliz” por ver a sertaneja cuidando bem dos filhos que tem com o cantor.

“Cara, eu fico muito feliz em saber que a Ana tá tratando bem os meus filhos, que meus filhos gostam dela, porque a Maria Alice e a Maria Flor já gostavam dela antes de ela estar com Zé, das músicas e tudo mais”, afirmou ela ao Metrópoles.

Zé Felipe e Virginia são pais de Maria Alice (4 anos), Maria Flor (3 anos) e José Leonardo (1 ano). A empresária destacou a boa convivência entre a cantora e as crianças.

“Sempre coloquei as músicas dela para, quando, elas vão fazer hipismo, né? Então fico muito feliz e muito grata dela estar cuidando bem dos meus filhos, cuidando assim, estando lá”, acrescentou.

Virginia elogia o casal e fala sobre o bem-estar dos filhos

A influenciadora também comentou sobre o relacionamento entre Zé Felipe e Ana Castela, destacando a importância do bem-estar das crianças.

“E eu acho que o Zé estando bem, estando feliz, é maravilhoso que ele vai dar o máximo para os filhos. E ela tratando bem os meus filhos tá tudo incrível, tudo perfeito.”

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2024, após cerca de cinco anos de relacionamento. Mesmo após a separação, os dois seguem mantendo uma relação amistosa por causa dos filhos.

Novo relacionamento com Vini Jr.

Assim como o ex-marido, Virginia Fonseca também vive um novo relacionamento. A apresentadora oficializou o namoro com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, em 28 de outubro, durante viagem a Mônaco.

O pedido de namoro foi romântico e luxuoso, com pelúcias, rosas vermelhas e joias de grife.

Na legenda, Vini colocou apenas as letras iniciais dos nomes deles.

Virginia chegou a Madri, na Espanha, no dia 24 de outubro, e retornou ao Brasil na sexta-feira (7) — sendo esta a maior temporada da influenciadora no país europeu.

(*) Com informações do Metrópoles

