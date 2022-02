Zagueiro do Corinthians é acusado de estupro

Robson Bambu, zagueiro contratado em 2022 pelo Corinthians, é acusado de estupro de vulnerável por uma mulher de 25 anos.

O caso teria acontecido na última quinta-feira (3) em um hotel da região do Tatuapé. Robson, um amigo e duas mulheres foram até o local após passagem a noite em uma casa noturna no bairro da zona leste paulista.

Segundo as mulheres, em registro na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, houve consumo de álcool durante a festa. As informações são do site Globo Esporte.

A garota que acusa o jogador do Corinthians afirma que manteve uma relação com o amigo do jogador e que Robson estava com sua amiga em outro quarto.

O caso

A vítima diz que pegou no sono e acordou com Robson “deitado sobre ela, nu, e que ele introduzia o dedo em sua vagina”. A mulher disse ainda em depoimento que o amigo do zagueiro estava presente no quarto, acompanhando o ato.

A vítima empurrou o jogador e foi ao encontro de sua amiga, que estava em outro quarto. O jogador teria negado o abuso, afirmando que “tinha família e que não faria isso com ela”. A amiga da vítima confirmou a versão, disse que acordou sozinha no quarto com os gritos da vítima, dizendo que tinha sofrido o abuso.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o jogador afirmou que não se pronunciará no momento. Em nota o Corinthians se manifestou sobre o caso: “O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do boletim de ocorrência feito contra o atleta Robson Bambu. O Clube não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração. O Corinthians reitera que não compactua com nenhum tipo de violência.”

Robson Bambu pertence ao Nice, da França. O jogador chegou ao Corinthians em janeiro e ainda não jogou partidas oficiais pelo clube paulista.

