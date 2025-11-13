Centro Cultural Povos da Amazônia

Alive Orbe une música, arte e efeitos visuais em uma experiência sensorial inédita na capital.

Manaus recebe no dia 20 de dezembro, a partir das 22h, a Alive Orbe, edição do projeto que já se consolidou como referência da cena eletrônica na região Norte. Os ingressos já estão à venda pela internet.

O evento acontece na cúpula subterrânea do Centro Cultural Povos da Amazônia, a “Bola da Suframa”, que será totalmente transformada com projeções mapeadas em alta definição, luzes e efeitos visuais imersivos.

Inspirada em experiências internacionais como a Sphere, de Las Vegas, a estrutura promete unir música, arte e tecnologia em um espetáculo sensorial 3D, com conteúdos visuais sincronizados à música e à arquitetura do espaço.

Line-up principal:

ZAC – Um dos maiores nomes do progressive house e melodic techno no Brasil; residente do Warung Beach Club e presença em festivais como Tomorrowland Brasil.

Além da música, a ALIVE ORBE reforça seu compromisso com sustentabilidade, adotando:

Uso de copos ecológicos;

Geradores a biodiesel;

Produção consciente e conectada ao futuro.

O evento representa mais do que uma festa: é uma experiência cultural imersiva, que une música eletrônica, tecnologia, arte e consciência ambiental em um único espetáculo.

