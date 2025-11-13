Manaus recebe no dia 20 de dezembro, a partir das 22h, a Alive Orbe, edição do projeto que já se consolidou como referência da cena eletrônica na região Norte. Os ingressos já estão à venda pela internet.
O evento acontece na cúpula subterrânea do Centro Cultural Povos da Amazônia, a “Bola da Suframa”, que será totalmente transformada com projeções mapeadas em alta definição, luzes e efeitos visuais imersivos.
Inspirada em experiências internacionais como a Sphere, de Las Vegas, a estrutura promete unir música, arte e tecnologia em um espetáculo sensorial 3D, com conteúdos visuais sincronizados à música e à arquitetura do espaço.
Line-up principal:
- ZAC – Um dos maiores nomes do progressive house e melodic techno no Brasil; residente do Warung Beach Club e presença em festivais como Tomorrowland Brasil.
- PACS – Destaque global da cena eletrônica, com colaborações de Anyma e Solomun; autor do remix de Innerbloom, sucesso no Tomorrowland 2024.
- AYÊ – Novo projeto do DJ Phantom, que combina afro house e progressive em uma sonoridade profunda e envolvente.
Além da música, a ALIVE ORBE reforça seu compromisso com sustentabilidade, adotando:
- Uso de copos ecológicos;
- Geradores a biodiesel;
- Produção consciente e conectada ao futuro.
O evento representa mais do que uma festa: é uma experiência cultural imersiva, que une música eletrônica, tecnologia, arte e consciência ambiental em um único espetáculo.
Leia mais
Novo projeto ‘Sambinha’ promete agitar os domingos em Manaus