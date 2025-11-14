Denúncia

Professor já havia assediado a aluna, convidando-a para "gazetar" aula e sair com ele

Um professor de 57 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (13), pelo crime de importunação sexual contra uma aluna, de 16 anos, em Manacapuru, no Amazonas.

A prisão foi realizada após o suspeito importunar a vítima na frente de outros alunos na escola, cobrando um encontro com ela. A adolescente contou ao pai o que havia ocorrido e ele, de imediato, procurou a

delegacia e fez a denúncia.

Na terça-feira (11), o professor já havia assediado a aluna, convidando-a para “gazetar” aula e sair com ele. O homem ainda a perseguia nos corredores e pedia para ela guardar segredo e não contar a ninguém sobre o que estava acontecendo.

Após a denúncia do pai, imediatamente os policiais saíram em diligências e conseguiram efetuar a prisão em flagrante do professor por importunação sexual. Ele foi conduzido à DEP de Manacapuru e ficará à disposição do Poder Judiciário.

